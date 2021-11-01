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Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси
Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси
По одной из версий, клиент, после оказания услуги, узнал, что его обслуживала женщина-трансгендер, и нанес ей смертельное ранение в область шеи 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T18:37+0400
2021-11-01T18:37+0400
2021-11-01T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Убитая ночью в Тбилиси иностранка оказалась женщиной-трансгендером из Тайланда.По информации телеканал "Пирвели", убийство произошло в тайском массажном салоне на улице Ахвледиани (район Вера) в Тбилиси прошлой ночью.В Тбилиси убили иностранку >>СМИ говорит о двух возможных версиях убийства. По первой из них, клиент, после оказания услуги, узнал, что его обслуживала женщина-трансгендер, и нанес ей смертельное ранение в область шеи. По другой версии, клиент и массажист не смогли договориться об оплате.В МВД Грузии сообщили Sputnik, что начато расследование по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство", ведутся поиски виновного. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия
Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси
18:37 01.11.2021 (обновлено: 19:03 01.11.2021)
По одной из версий, клиент, после оказания услуги, узнал, что его обслуживала женщина-трансгендер, и нанес ей смертельное ранение в область шеи
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Убитая ночью в Тбилиси иностранка оказалась женщиной-трансгендером из Тайланда.
По информации телеканал "Пирвели"
, убийство произошло в тайском массажном салоне на улице Ахвледиани (район Вера) в Тбилиси прошлой ночью.
СМИ говорит о двух возможных версиях убийства. По первой из них, клиент, после оказания услуги, узнал, что его обслуживала женщина-трансгендер, и нанес ей смертельное ранение в область шеи. По другой версии, клиент и массажист не смогли договориться об оплате.
В МВД Грузии сообщили Sputnik, что начато расследование по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство", ведутся поиски виновного. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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