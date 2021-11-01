Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211101/ubitaya-v-tbilisi-inostranka-okazalas-zhenschinoy-transgenderom---smi-261698714.html
Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси
Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси
По одной из версий, клиент, после оказания услуги, узнал, что его обслуживала женщина-трансгендер, и нанес ей смертельное ранение в область шеи 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T18:37+0400
2021-11-01T19:03+0400
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259818280_180:631:2698:2047_1920x0_80_0_0_ded3896a9d5db23e494f179fe244bbe7.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Убитая ночью в Тбилиси иностранка оказалась женщиной-трансгендером из Тайланда.По информации телеканал "Пирвели", убийство произошло в тайском массажном салоне на улице Ахвледиани (район Вера) в Тбилиси прошлой ночью.В Тбилиси убили иностранку &gt;&gt;СМИ говорит о двух возможных версиях убийства. По первой из них, клиент, после оказания услуги, узнал, что его обслуживала женщина-трансгендер, и нанес ей смертельное ранение в область шеи. По другой версии, клиент и массажист не смогли договориться об оплате.В МВД Грузии сообщили Sputnik, что начато расследование по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство", ведутся поиски виновного. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259818280_684:641:2559:2047_1920x0_80_0_0_5ff7c286dd344e1d01d7824b664701cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия

Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси

18:37 01.11.2021 (обновлено: 19:03 01.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По одной из версий, клиент, после оказания услуги, узнал, что его обслуживала женщина-трансгендер, и нанес ей смертельное ранение в область шеи
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Убитая ночью в Тбилиси иностранка оказалась женщиной-трансгендером из Тайланда.
По информации телеканал "Пирвели", убийство произошло в тайском массажном салоне на улице Ахвледиани (район Вера) в Тбилиси прошлой ночью.
В Тбилиси убили иностранку >>
СМИ говорит о двух возможных версиях убийства. По первой из них, клиент, после оказания услуги, узнал, что его обслуживала женщина-трансгендер, и нанес ей смертельное ранение в область шеи. По другой версии, клиент и массажист не смогли договориться об оплате.
В МВД Грузии сообщили Sputnik, что начато расследование по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство", ведутся поиски виновного. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:54Грузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии
19:36Депутаты покидают парламент Грузии
19:19В Тбилиси отремонтировали Национальную галерею - ФОТО
18:56Акция в поддержку Саакашвили в Тбилиси переросла в потасовку с полицией
18:42Второй тур выборов в Грузии: прокуратура предъявила обвинения представителю Нацдвижения
18:37Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси
18:21Балет из медуз и дерево жизни: победители конкурса European Wildlife Photographer
18:12Пенитенциарная служба Грузии обвинила адвоката Саакашвили во лжи
18:01Вечер хореографии Джорджа Баланчина пройдет в Тбилиси
17:09"Вакцина" стала словом года по версии Оксфордского словаря
17:00Он похудел на 20 килограммов и выглядит ужасно - Лиза Ясько об экс-президенте Грузии
16:35Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента
16:21"Хорошо организованные, но... " - США оценили выборы в Грузии
16:06В Тбилиси пройдет концерт симфонической музыки "Энигма"
15:49Германия передала Грузии препараты для лечения тяжелых ковид-пациентов
15:36В Тбилиси убили иностранку
15:34Грузино-российский фильм "Джонджоли" наградили в Германии
15:19Флагманский корабль ВМС США направился в Черное море
15:10Акция в поддержку Саакашвили в Кутаиси: задержаны четыре человека
15:04Джен Псаки заразилась коронавирусом