https://sputnik-georgia.ru/20211101/ubitaya-v-tbilisi-inostranka-okazalas-zhenschinoy-transgenderom---smi-261698714.html

Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси

Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси

По одной из версий, клиент, после оказания услуги, узнал, что его обслуживала женщина-трансгендер, и нанес ей смертельное ранение в область шеи 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T18:37+0400

2021-11-01T18:37+0400

2021-11-01T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Убитая ночью в Тбилиси иностранка оказалась женщиной-трансгендером из Тайланда.По информации телеканал "Пирвели", убийство произошло в тайском массажном салоне на улице Ахвледиани (район Вера) в Тбилиси прошлой ночью.В Тбилиси убили иностранку >>СМИ говорит о двух возможных версиях убийства. По первой из них, клиент, после оказания услуги, узнал, что его обслуживала женщина-трансгендер, и нанес ей смертельное ранение в область шеи. По другой версии, клиент и массажист не смогли договориться об оплате.В МВД Грузии сообщили Sputnik, что начато расследование по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство", ведутся поиски виновного. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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