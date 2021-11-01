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https://sputnik-georgia.ru/20211101/v-tbilisi-proydet-kontsert-simfonicheskoy-muzyki-enigma-261691628.html
В Тбилиси пройдет концерт симфонической музыки "Энигма"
В Тбилиси пройдет концерт симфонической музыки "Энигма"
Вечер пройдет при соблюдении всех рекомендуемых Минздравом ковид-правил 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T16:06+0400
2021-11-01T16:06+0400
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тбилисский симфонический оркестр
куда сходить в тбилиси в выходные
музыкальный центр им. джансуга кахидзе
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Концерт симфонической музыки состоится в cтоличном Музыкально-культурном центре им. Д. Кахидзе в субботу, 6 ноября - на сцене прозвучат произведения композиторов Людвига ван Бетховена и Эдуарда Элгара.Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Реваза Джавахишвили исполнит симфонические вариации Эдуарда Элгара "Энигма".Музыкальное произведение Enigma Variations написано британским композитором романтического направления в октябре 1898 — феврале 1899 года в виде 14 вариаций для оркестра на собственную тему. "Загадка" произведения состоит в том, что в каждой из вариаций зашифрованы имена друзей композитора. Кроме того, по признанию самого композитора, в произведении есть еще одна зашифрованная тема.Также на концерте будет исполнен четвертый концерт Бетховена для фортепиано с оркестром, написанный Бетховеном в период с 1804 по 1807 гг., почти в одно время с Четвертой, Пятой и Шестой симфониями. Сыграет его лауреат международных конкурсов, заслуженный грузинский пианист Мамикон Нахапетов.Начало концерта в 19:30. Мероприятие пройдет при соблюдении всех рекомендуемых Минздравом ковид-правил - социальная дистанция, маски, дезинфекция рук.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский симфонический оркестр, куда сходить в тбилиси в выходные, музыкальный центр им. джансуга кахидзе

В Тбилиси пройдет концерт симфонической музыки "Энигма"

16:06 01.11.2021
© photo: Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture / FBЦентр имени Джансуга Кахидзе
Центр имени Джансуга Кахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture / FB
Вечер пройдет при соблюдении всех рекомендуемых Минздравом ковид-правил
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Концерт симфонической музыки состоится в cтоличном Музыкально-культурном центре им. Д. Кахидзе в субботу, 6 ноября - на сцене прозвучат произведения композиторов Людвига ван Бетховена и Эдуарда Элгара.
Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Реваза Джавахишвили исполнит симфонические вариации Эдуарда Элгара "Энигма".
Музыкальное произведение Enigma Variations написано британским композитором романтического направления в октябре 1898 — феврале 1899 года в виде 14 вариаций для оркестра на собственную тему. "Загадка" произведения состоит в том, что в каждой из вариаций зашифрованы имена друзей композитора. Кроме того, по признанию самого композитора, в произведении есть еще одна зашифрованная тема.
Также на концерте будет исполнен четвертый концерт Бетховена для фортепиано с оркестром, написанный Бетховеном в период с 1804 по 1807 гг., почти в одно время с Четвертой, Пятой и Шестой симфониями. Сыграет его лауреат международных конкурсов, заслуженный грузинский пианист Мамикон Нахапетов.
Начало концерта в 19:30. Мероприятие пройдет при соблюдении всех рекомендуемых Минздравом ковид-правил - социальная дистанция, маски, дезинфекция рук.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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