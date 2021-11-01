https://sputnik-georgia.ru/20211101/v-tbilisi-proydet-kontsert-simfonicheskoy-muzyki-enigma-261691628.html

В Тбилиси пройдет концерт симфонической музыки "Энигма"

В Тбилиси пройдет концерт симфонической музыки "Энигма"

Вечер пройдет при соблюдении всех рекомендуемых Минздравом ковид-правил 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T16:06+0400

2021-11-01T16:06+0400

2021-11-01T16:06+0400

культура

новости

грузия

тбилиси

тбилисский симфонический оркестр

куда сходить в тбилиси в выходные

музыкальный центр им. джансуга кахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/19/248211951_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_1bb2903a180ec11e0c7216c961df9152.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Концерт симфонической музыки состоится в cтоличном Музыкально-культурном центре им. Д. Кахидзе в субботу, 6 ноября - на сцене прозвучат произведения композиторов Людвига ван Бетховена и Эдуарда Элгара.Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Реваза Джавахишвили исполнит симфонические вариации Эдуарда Элгара "Энигма".Музыкальное произведение Enigma Variations написано британским композитором романтического направления в октябре 1898 — феврале 1899 года в виде 14 вариаций для оркестра на собственную тему. "Загадка" произведения состоит в том, что в каждой из вариаций зашифрованы имена друзей композитора. Кроме того, по признанию самого композитора, в произведении есть еще одна зашифрованная тема.Также на концерте будет исполнен четвертый концерт Бетховена для фортепиано с оркестром, написанный Бетховеном в период с 1804 по 1807 гг., почти в одно время с Четвертой, Пятой и Шестой симфониями. Сыграет его лауреат международных конкурсов, заслуженный грузинский пианист Мамикон Нахапетов.Начало концерта в 19:30. Мероприятие пройдет при соблюдении всех рекомендуемых Минздравом ковид-правил - социальная дистанция, маски, дезинфекция рук.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский симфонический оркестр, куда сходить в тбилиси в выходные, музыкальный центр им. джансуга кахидзе