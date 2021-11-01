https://sputnik-georgia.ru/20211101/vaktsina-stala-slovom-goda-po-versii-oksfordskogo-slovarya-261695442.html

"Вакцина" стала словом года по версии Оксфордского словаря

"Вакцина" стала словом года по версии Оксфордского словаря

Слово vax (вакцина) в этом году использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T17:09+0400

2021-11-01T17:09+0400

2021-11-01T17:09+0400

в мире

вакцинация от коронавируса

оксфордский университет

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0b/259519126_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_682d3844bc3cc94601c81be72f360778.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Оксфордский словарь английского языка выбрал слово "вакцина" (vax) и производные от него в качестве слова 2021 года.."Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax", — полагают составители словаря.Лексикографы отмечают, раньше слово vax в их базе встречалось достаточно редко. Однако в 2021 году оно использовалось в 72 раза больше, чем в 2020-м.Помимо этого, от vax возникло много производных слов, таких, как vax cards (паспорт вакцинации) vaxxie (фото, сделанные во время вакцинации), anti-vaxxer (антипрививочник) и double-vaxxed (вакцинированный двумя дозами).Оксфордский словарь ежегодно выбирает "слово года" - им становится термин, внесший значительный вклад в развитие английского языка. Его определяют редакторы словаря по итогам исследований текстов и сообщений в интернете.Оксфордский словарь в 2020 году не смог выбрать одно слово года в качестве слова года. Лидирующим по частоте употребления стало слово "коронавирус" и сопутствующие пандемии COVID-19 явления, такие как локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы из-за кризиса коронавируса) и аббревиатура WFH (work from home – работа из дома).В 2019 году словом года, по мнению Оксфорда, стало climate emergency (чрезвычайная климатическая ситуация), а в 2018-м - toxic (токсичный).

https://sputnik-georgia.ru/20150625/227938151.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, вакцинация от коронавируса, оксфордский университет, коронавирус covid-19