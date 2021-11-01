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https://sputnik-georgia.ru/20211101/yuventus---zenit-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-261694811.html
"Ювентус" - "Зенит": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
"Ювентус" - "Зенит": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Ювентус" и "Зенит" 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T16:37+0400
2021-11-01T16:37+0400
футбол
клуб "зенит"
фк "ювентус" (турин)
лига чемпионов уефа
прогнозы результатов футбольных матчей
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Ситуация в группе "Н" Лиги чемпионов складывается таким образом, что уже после четвертого тура могут определиться команды, которые продолжат борьбу в плей-офф турнира. Для этого "Ювентусу" и "Челси" надо выиграть свои матчи.Да, у "Зенита" все еще будут теоретически-минималистические шансы на выход из группы. Но, согласитесь, закладываться на то, что в оставшихся двух турах "Челси" не наберет ни одного очка – как-то не комильфо.Проиграв "Ювентусу" две недели назад в домашнем матче 0:1, "Зенит" всю свою злость выместил на соперниках в РПЛ. Сначала подопечные Семака "уничтожили" "Спартак" (7:1), после чего досталось еще одному московскому клубу – "Динамо" (4:1). Но "старая синьора" - это совсем другая песня.В отличие от "Зенита", "Ювентус" после победы в Петербурге провел в чемпионате Италии три встречи и ни в одной не смог победить. Туринцы расписали мировую с "Интером" (1:1), а потом дважды проиграли с одинаковым счетом 1:2 – "Сассуоло" и "Вероне". При этом в ЛЧ команда Аллегри идет без потерь и без пропущенных голов.Несмотря на затянувшуюся полосу неудач, в предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Юве" можно поставить с коэффициентом 1,6 (против 5,8 у "Зенита").Понятно – "старой синьоре" необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за три неудачных матча. Да и забронировать путевку в плей-офф досрочно тоже хочется. Но лично мне кажется, что все эти обстоятельства могут сковать "Ювентус". Не утверждаю, что хозяева не выиграют, но им будет непросто."Зенит" прекрасно понимает, что из такого квартета самый лучший выход – это выход в плей-офф Лиги Европы. Поэтому их главный матч будет не в Турине, а в Мальмё в конце ноября. Хотя сложно представить, что нынешний "Мальмё" сумеет отыграть у российского клуба четыре мяча. Но об этом после. Думаю, в Турине "Зенит" сыграет в свое удовольствие. У команды сейчас много что получается, и я не удивлюсь, если "Ювентус" впервые пропустит в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Беру гол "Зенита".Ставка: "Зенит" забьет за 1,62.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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футбол, клуб "зенит", фк "ювентус" (турин), лига чемпионов уефа, прогнозы результатов футбольных матчей

"Ювентус" - "Зенит": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

16:37 01.11.2021
© photo: Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФутбол. Лига чемпионов. Матч "Зенит" - "Ювентус"
Футбол. Лига чемпионов. Матч Зенит - Ювентус - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Алексей Даничев
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Ювентус" и "Зенит"
Ситуация в группе "Н" Лиги чемпионов складывается таким образом, что уже после четвертого тура могут определиться команды, которые продолжат борьбу в плей-офф турнира. Для этого "Ювентусу" и "Челси" надо выиграть свои матчи.
Да, у "Зенита" все еще будут теоретически-минималистические шансы на выход из группы. Но, согласитесь, закладываться на то, что в оставшихся двух турах "Челси" не наберет ни одного очка – как-то не комильфо.
Проиграв "Ювентусу" две недели назад в домашнем матче 0:1, "Зенит" всю свою злость выместил на соперниках в РПЛ. Сначала подопечные Семака "уничтожили" "Спартак" (7:1), после чего досталось еще одному московскому клубу – "Динамо" (4:1). Но "старая синьора" - это совсем другая песня.
© photo: Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФутбол. Лига чемпионов. Матч "Зенит" - "Ювентус"
Футбол. Лига чемпионов. Матч Зенит - Ювентус - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
Футбол. Лига чемпионов. Матч "Зенит" - "Ювентус"
© photo: Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
В отличие от "Зенита", "Ювентус" после победы в Петербурге провел в чемпионате Италии три встречи и ни в одной не смог победить. Туринцы расписали мировую с "Интером" (1:1), а потом дважды проиграли с одинаковым счетом 1:2 – "Сассуоло" и "Вероне". При этом в ЛЧ команда Аллегри идет без потерь и без пропущенных голов.
Несмотря на затянувшуюся полосу неудач, в предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Юве" можно поставить с коэффициентом 1,6 (против 5,8 у "Зенита").
Понятно – "старой синьоре" необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за три неудачных матча. Да и забронировать путевку в плей-офф досрочно тоже хочется. Но лично мне кажется, что все эти обстоятельства могут сковать "Ювентус". Не утверждаю, что хозяева не выиграют, но им будет непросто.
"Зенит" прекрасно понимает, что из такого квартета самый лучший выход – это выход в плей-офф Лиги Европы. Поэтому их главный матч будет не в Турине, а в Мальмё в конце ноября. Хотя сложно представить, что нынешний "Мальмё" сумеет отыграть у российского клуба четыре мяча. Но об этом после. Думаю, в Турине "Зенит" сыграет в свое удовольствие. У команды сейчас много что получается, и я не удивлюсь, если "Ювентус" впервые пропустит в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Беру гол "Зенита".
Ставка: "Зенит" забьет за 1,62.
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