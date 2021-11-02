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https://sputnik-georgia.ru/20211102/kak-vyglyadit-ostrov-palma-pogrebennyy-pod-peplom-vulkana---foto-261714492.html
Как выглядит остров Пальма, погребенный под пеплом вулкана - фото
Как выглядит остров Пальма, погребенный под пеплом вулкана - фото
Уже полтора месяца как продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха на Канарском острове Пальма. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как сейчас выглядит остров 02.11.2021, Sputnik Грузия
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Касимиро Курбело, глава правительства канарского острова Гомера, расположенного недалеко от острова Пальма, предложил сбросить бомбу, чтобы остановить извержение вулкана. Такой способ уже использовался на итальянской Сицилии во время извержений в 1983 году и в 1991-1993 годах, однако бомбы не сбрасывались с самолетов, а были заложены на земле. В результате лава потекла в заданном направлении.
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Как выглядит остров Пальма, погребенный под пеплом вулкана - фото

12:11 02.11.2021 (обновлено: 12:17 02.11.2021)
Уже полтора месяца как продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха на Канарском острове Пальма. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как сейчас выглядит остров
Касимиро Курбело, глава правительства канарского острова Гомера, расположенного недалеко от острова Пальма, предложил сбросить бомбу, чтобы остановить извержение вулкана.
Такой способ уже использовался на итальянской Сицилии во время извержений в 1983 году и в 1991-1993 годах, однако бомбы не сбрасывались с самолетов, а были заложены на земле. В результате лава потекла в заданном направлении.
© AP Photo / Emilio Morenatti

Лава вулкана, извержение которого началось 19 сентября, покрыла территорию площадью более 900 гектаров

Лава вулкана, извержение которого началось 19 сентября, покрыла территорию площадью более 900 гектаров - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Лава вулкана, извержение которого началось 19 сентября, покрыла территорию площадью более 900 гектаров

© AP Photo / Emilio Morenatti

На острове полностью уничтожено или серьезно повреждено около 2300 зданий

На острове полностью уничтожено или серьезно повреждено около 2300 зданий - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

На острове полностью уничтожено или серьезно повреждено около 2300 зданий

© AP Photo / Emilio Morenatti

По сей день вулкан выделяет огромное количество магмы, газа и пепла

По сей день вулкан выделяет огромное количество магмы, газа и пепла - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

По сей день вулкан выделяет огромное количество магмы, газа и пепла

© AP Photo / Emilio Morenatti

Кроме того, на острове зафиксирована интенсивная сейсмическая активность. На острове 23 октября произошло мощное землетрясение магнитудой 4,9

Кроме того, на острове зафиксирована интенсивная сейсмическая активность. На острове 23 октября произошло мощное землетрясение магнитудой 4,9 - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Кроме того, на острове зафиксирована интенсивная сейсмическая активность. На острове 23 октября произошло мощное землетрясение магнитудой 4,9

© AP Photo / Emilio Morenatti

Кладбище Лас-Манчас оказалось засыпано пеплом, из-под которого торчат кресты и надгробия. Потоки лавы остановились всего в 200 метрах от забора

Кладбище Лас-Манчас оказалось засыпано пеплом, из-под которого торчат кресты и надгробия. Потоки лавы остановились всего в 200 метрах от забора - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Кладбище Лас-Манчас оказалось засыпано пеплом, из-под которого торчат кресты и надгробия. Потоки лавы остановились всего в 200 метрах от забора

© AP Photo / Emilio Morenatti

Местные жители не смогут в этом году посетить кладбище в День Всех Святых и День мертвых 1 и 2 ноября

Местные жители не смогут в этом году посетить кладбище в День Всех Святых и День мертвых 1 и 2 ноября - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Местные жители не смогут в этом году посетить кладбище в День Всех Святых и День мертвых 1 и 2 ноября

© AP Photo / Emilio Morenatti

Сами места захоронений пока остаются неповрежденными, однако кладбище закрыто

Сами места захоронений пока остаются неповрежденными, однако кладбище закрыто - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Сами места захоронений пока остаются неповрежденными, однако кладбище закрыто

© REUTERS / Borja Suarez

Специалисты зафиксировали, что с началом извержения вулкана в поведении животных наблюдались значительные изменения. Пресмыкающиеся оказались более всего затронутыми извержением, поскольку потеряли возможность прятаться под камнями в местах, залитых потоками лавы

Специалисты зафиксировали, что с началом извержения вулкана в поведении животных наблюдались значительные изменения. Пресмыкающиеся оказались более всего затронутыми извержением, поскольку потеряли возможность прятаться под камнями в местах, залитых потоками лавы - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / Borja Suarez

Специалисты зафиксировали, что с началом извержения вулкана в поведении животных наблюдались значительные изменения. Пресмыкающиеся оказались более всего затронутыми извержением, поскольку потеряли возможность прятаться под камнями в местах, залитых потоками лавы

© AFP / Luismi Ortiz / UME

Примерно 70 километров дорог на острове повреждены и превращены вулканом в пустыню из пепла

 Примерно 70 километров дорог на острове повреждены и превращены вулканом в пустыню из пепла - Sputnik Грузия
9/10
© AFP / Luismi Ortiz / UME

Примерно 70 километров дорог на острове повреждены и превращены вулканом в пустыню из пепла

© AFP / Luismi Ortiz / UME

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха является самым разрушительным из всех возникших за последние пять веков на испанском острове

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха является самым разрушительным из всех возникших за последние пять веков на испанском острове - Sputnik Грузия
10/10
© AFP / Luismi Ortiz / UME

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха является самым разрушительным из всех возникших за последние пять веков на испанском острове

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