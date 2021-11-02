Как выглядит остров Пальма, погребенный под пеплом вулкана - фото

Касимиро Курбело, глава правительства канарского острова Гомера, расположенного недалеко от острова Пальма, предложил сбросить бомбу, чтобы остановить извержение вулкана. Такой способ уже использовался на итальянской Сицилии во время извержений в 1983 году и в 1991-1993 годах, однако бомбы не сбрасывались с самолетов, а были заложены на земле. В результате лава потекла в заданном направлении.
Уже полтора месяца как продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха на Канарском острове Пальма. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как сейчас выглядит остров
Касимиро Курбело, глава правительства канарского острова Гомера, расположенного недалеко от острова Пальма, предложил сбросить бомбу, чтобы остановить извержение вулкана.
Такой способ уже использовался на итальянской Сицилии во время извержений в 1983 году и в 1991-1993 годах, однако бомбы не сбрасывались с самолетов, а были заложены на земле. В результате лава потекла в заданном направлении.
Специалисты зафиксировали, что с началом извержения вулкана в поведении животных наблюдались значительные изменения. Пресмыкающиеся оказались более всего затронутыми извержением, поскольку потеряли возможность прятаться под камнями в местах, залитых потоками лавы
Специалисты зафиксировали, что с началом извержения вулкана в поведении животных наблюдались значительные изменения. Пресмыкающиеся оказались более всего затронутыми извержением, поскольку потеряли возможность прятаться под камнями в местах, залитых потоками лавы