https://sputnik-georgia.ru/20211102/kak-vyglyadit-ostrov-palma-pogrebennyy-pod-peplom-vulkana---foto-261714492.html

Как выглядит остров Пальма, погребенный под пеплом вулкана - фото

Как выглядит остров Пальма, погребенный под пеплом вулкана - фото

Уже полтора месяца как продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха на Канарском острове Пальма. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как сейчас выглядит остров 02.11.2021, Sputnik Грузия

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Касимиро Курбело, глава правительства канарского острова Гомера, расположенного недалеко от острова Пальма, предложил сбросить бомбу, чтобы остановить извержение вулкана. Такой способ уже использовался на итальянской Сицилии во время извержений в 1983 году и в 1991-1993 годах, однако бомбы не сбрасывались с самолетов, а были заложены на земле. В результате лава потекла в заданном направлении.

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происшествия, в мире, фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, извержение вулкана, фото