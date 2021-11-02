https://sputnik-georgia.ru/20211102/khozyain-razygral-svoikh-kotov-pereodevshis-v-ogromnuyu-koshku--video-261726194.html

Хозяин разыграл своих котов, переодевшись в огромную кошку – видео

Хозяин разыграл своих котов, переодевшись в огромную кошку – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T16:19+0400

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На кадрах видно, как мужчина стоит на коленях, а на его голове – кошачья маска. Причем довольно жуткая, хоть и похожая на настоящую морду пушистых. Женщина за кадром же зовет питомцев по кличке Конджи и Тофу. Первым приходит Конджи и, к удивлению своего пушистого приятеля, в панике бежит обратно. Тот не понял, что происходит, и решил сам зайти в комнату. Закончилось все таким же побегом.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео