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Хозяин разыграл своих котов, переодевшись в огромную кошку – видео
Хозяин разыграл своих котов, переодевшись в огромную кошку – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T16:19+0400
2021-11-02T16:19+0400
2021-11-02T16:19+0400
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На кадрах видно, как мужчина стоит на коленях, а на его голове – кошачья маска. Причем довольно жуткая, хоть и похожая на настоящую морду пушистых. Женщина за кадром же зовет питомцев по кличке Конджи и Тофу. Первым приходит Конджи и, к удивлению своего пушистого приятеля, в панике бежит обратно. Тот не понял, что происходит, и решил сам зайти в комнату. Закончилось все таким же побегом.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Хозяин разыграл своих котов, переодевшись в огромную кошку – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
На кадрах видно, как мужчина стоит на коленях, а на его голове – кошачья маска. Причем довольно жуткая, хоть и похожая на настоящую морду пушистых. Женщина за кадром же зовет питомцев по кличке Конджи и Тофу. Первым приходит Конджи и, к удивлению своего пушистого приятеля, в панике бежит обратно. Тот не понял, что происходит, и решил сам зайти в комнату. Закончилось все таким же побегом.
Парень решил разыграть своего пса, надев костюм дракона