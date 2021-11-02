https://sputnik-georgia.ru/20211102/malm---chelsi-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-261702077.html

"Мальмё" - "Челси": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Мальмё" - "Челси": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Мальмё" - "Челси"

2021-11-02T09:36+0400

2021-11-02T09:36+0400

2021-11-02T09:36+0400

футбол

лига чемпионов уефа

прогнозы результатов футбольных матчей

клуб "челси"

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Шведский "Мальмё" блестяще прошел квалификацию Лиги чемпионов УЕФА, но на групповом этапе скандинавы "сдулись". Подопечные Йон-Даль Томассона проиграли все три встречи, пропустив 11(!) голов и не забив при этом ни одного. С такой игрой "Мальмё" сложно будет претендовать даже на третью строчку в группе.В четвертом туре шведский клуб на своем поле принимает лидера чемпионата Англии – "Челси". Две недели назад в Лондоне "аристократы" уверенно обыграли "Мальмё" 4:0. Почти не сомневаюсь в том, что и на сей раз представители АПЛ увезут домой три очка. Победа может быть не будет такой существенной, но она состоится.Если "Челси" победит, то фактически гарантирует себе выход в плей-офф турнира. Конечно, можно предположить, что два оставшихся матча в группе "Н" подопечные Тухеля проиграют, причем "Зениту" больше чем 0:1. Но в такое развитие событий верится с большим трудом.Не сомневаются в победе "Челси" и букмекеры, предлагая за их победу смехотворный коэффициент 1,19 (против 14 у "Мальмё"). Этот вариант мы даже не станем рассматривать несмотря на то, что у лондонцев есть серьезные потери в линии атаки – Лукаку, Вернер, Ковачич.И все же, в своем прогнозе я буду отталкиваться от хозяев поля. "Мальмё" – это клуб из той породы, который никогда и ни при каких обстоятельствах не станет сдаваться. Они могут проиграть два раза подряд по 0:4, не нанести ни одного удара в створ ворот соперника, но биться будут до последнего. В домашнем матче против "Ювентуса" (0:3) шведы пытались идти вперед и даже подали три угловых. Томассон прекрасно понимает, что игры на родном стадионе – это единственный шанс для его подопечных показать хоть что-то впереди. Поэтому я рискну предположить, что "Мальмё" иногда будет угрожать воротам "Челси" и подаст как минимум четыре корнера.Ставка: "Мальмё" подаст четыре угловых за 2,1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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футбол, лига чемпионов уефа, прогнозы результатов футбольных матчей, клуб "челси"