https://sputnik-georgia.ru/20211102/ochen-neozhidanno-i-priyatno--gruzinskie-kanikuly-potomka-velikogo-pushkina--261716743.html

"Очень неожиданно и приятно" – грузинские каникулы потомка великого Пушкина

"Очень неожиданно и приятно" – грузинские каникулы потомка великого Пушкина

Тбилиси впервые посетил прапраправнук Александра Пушкина, побывавший в тех местах, где два века назад жители города устроили радушный прием великому поэту... 02.11.2021, Sputnik Грузия

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Корреспондент Sputnik Грузия записала эксклюзивное интервью с потомком гениального Пушкина Сержем Гревеницем и узнала подробности его пребывания в Грузии.По следам ПушкинаНедавно собачка президента Грузии Саломе Зурабишвили во время прогулки подружилась с джек-рассел-терьером Поммом, которую выгуливал гражданин Франции Серж Гревениц. В беседе с президентом хозяин собачки скромно умолчал, что он – потомок Александра Пушкина. Серж, как и его отец, родился в Брюсселе. Он одновременно потомок Пушкина и калмыцких князей Тундутовых, проживающих во Франции, куда 20 лет назад переехал и Серж Гревениц.Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта – видео >>>Примечательно, что 208 лет назад Александр Сергеевич Пушкин приехал в Тифлис, рассчитывая провести здесь три дня, но задержался на две недели, ожидая разрешения от генерала Паскевича поехать в действующую армию.Гревениц удивительно похож искренностью чувств и упорством на своего великого предка – отношение к исторической родине оказалось прочнее жизненных перипетий. Сегодня Гревениц также в ожидании российского гражданства. Он написал письмо Владимиру Путину, который, по его словам, считает Пушкина одним из наиболее выдающихся исторических личностей в России. На исторической родине его с отцом пригласили участвовать в международном проекте "Диалог о Пушкине".Встретиться с Сержем Александровичем мы условились в центре Тбилиси у памятника Пушкину в пушкинском сквере, расположенным рядом с улицей Пушкина и главной площадью столицы Грузии – свидетелями тифлисских встреч поэта. Дом, располагавшийся напротив, в котором останавливался Пушкин, давно снесли. Вместо карет и фаэтонов курсируют электроавтобусы и автомобили XXI века. Серж пришел вместе с собакой Помм, которая уже десять лет неизменно повсюду его сопровождает. Кстати, во время интервью барон отметил, чтобы быть в курсе новостей, он ежедневно читает Sputnik на французском языке и показал, установленное на телефоне приложение.Кстати, по словам Сержа, сегодня из потомков Пушкина он, пожалуй, единственный, кто посещает места, связанные с именем поэта в разных странах.С традициями грузинского застолья Сержа Гревеница знакомил руководитель Международного благотворительного социально-экономического центра возрождения казачьих общин, представитель СКВРиЗ в Грузии Николай Мандебура. Он устроил в честь потомка Пушкина застолье в ресторане на горе Мтацминда, а во время встречи у памятника Пушкину вручил Сержу казацкий крест.Примечательно, что ранее Гревениц уже стал обладателем казачьего паспорта и не случайно. По материнской линии Серж Гревениц – правнук калмыцкого князя, выдающегося военного и государственного деятеля Российской империи Данзана Тундутова, отцом которого был атаман Астраханского казачьего войска. Естественно, Серж чтит историю и духовное наследие казачества.Отец и сын Гревеницы планируют реализовать в России оригинальный домостроительный проект, который заинтересовал и правительство РФ, но из-за пандемии пока не удается начать его реализацию. Планируется строительство индивидуальных быстровозводимых домов, которые стоят вдвое дешевле обычных стандартных квартир.– Вас, наверное, часто спрашивают, пишите ли стихи?– Каждый раз люди интересуются, почему потомки Пушкина не пишут стихи. Это невозможно. Пушкин запретил писать стихи. Он писал Наталье Гончаровой: "Если увидишь, что дети пишут стихи, выпори их, потому что лучше меня никто не напишет, а хуже писать негоже".– Серж Александрович, вы не считаете, что некоторые на имени Пушкина неплохо зарабатывают в отличие от самих потомков поэта?– Да, действительно! Его потомки никогда не занимались коммерцией, используя имя Пушкина. Еще мой прадед – внук поэта Николай Александрович, каждый раз, когда кто-нибудь начинал заниматься бизнесом, используя имя Пушкина, выступал против этого и обращался к юристам. Например, когда во Франции одна женщина хотела открыть клуб "Пушкин", прадед не разрешил этого сделать. Но прадеда уже нет в живых и сегодня в Париже, как и в разных городах, есть рестораны и другие заведения, носящие имя Пушкина. Его имя используют повсеместно.– А как Гревеницы оказались в России?– Эта история берет начало со времен императора Павла I. В свите его супруги немецкой принцессы Марии Федоровны, которая приехала из Германии, был и молодой офицер, представитель немецкого дворянства фон Гревениц, который остался жить в России.Это судьба!В легендарном первом выпуске Царскосельского лицея вместе с юным Пушкиным учился талантливый, скромный и несколько застенчивый Павел фон Гревениц, которому поэт посвятил одно из первых дошедших до нас произведений – стихотворение "Моn portrait" на французском. Один из лучших выпускников Лицея, "живая энциклопедия", как характеризовали его друзья, Гревениц поступил в коллегию иностранных дел, служил в разных должностях в департаменте внешних сношений Министерства иностранных дел. Но от крупных постов и мест при посольствах отказывался, чтобы не расставаться с родными.Спустя десятилетия правнучка Пушкина от старшего сына Александра вышла замуж за потомка его лицейского товарища Павла фон Гревеница.О том, как род Пушкиных породнился с Гревеницами, Sputnik рассказал отец Сержа Александр Гревениц, до которого мы дозвонились в Элисту, столицу Калмыкии:– Я с детства говорю на русском. Моя мать Наталья Николаевна Пушкина и отец Александр Николаевич Гревениц еще в детстве уехали из России. В Брюсселе, в отличие от Парижа, не было большой русской диаспоры, русской школы. Русскому языку меня научили мама с бабушкой. После развала Советского Союза я решил вернуться в Россию. Двадцать пять лет назад получил гражданство РФ. До сих пор у меня был только заграничный паспорт, а на днях я получил внутренний паспорт. Я вижу, как российский народ любит, высоко чтит память Пушкина и это поразительно. Я только вчера был в Элисте на празднике, посвященному Пушкину, где все были одеты во фраках, шляпах пушкинской эпохи, – рассказывает Александр Гревениц.Породниться вдалеке от родины двум семействам русских дворян-эмигрантов невольно помог бельгийский кардинал Мерсие. Он пригласил несколько знатных семей, покинувших Россию после революции поселиться в Брюсселе.В Грузии, несмотря политические баталии и отсутствие дипломатических отношений между двумя странами, ежегодно в разных регионах отмечают день рождения Пушкина, проводятся различные мероприятия, читают стихи поэта. На вопрос, не хотели бы потомки Пушкина организовать совместный проект, Александр Александрович ответил:– Конечно, почему бы нет. До сих пор у меня не было повода посетить Грузию. Но после рассказа моего сына, я с удовольствием приеду в эту страну.Возвращаясь к истории, следует отметить, что в 1829 году сообщение о визите Пушкина в Грузии появилось только после его отъезда в издании "Тифлисские ведомости". По словам поэта, в "единственной из русских газет, которая имеет свое лицо и в которой встречаются статьи, представляющие действительный, в европейском смысле, интерес": "Надежды наши исполнились: Пушкин посетил Грузию". Спустя два месяца Пушкин во второй раз побывал в Тифлисе: "Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего; я вижу, как меня любят, понимают и ценят, и как это делает меня счастливым!"У Сержа Александровича, как у и его далекого предка, остались приятные воспоминания о Тбилиси. И он надеется, что в скором времени ему удастся вернуться в Грузию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, россия, грузия, аналитика, колумнисты, интервью, тбилиси, брюссель, франция, александр пушкин