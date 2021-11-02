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Повысятся ли цены на газ для жителей регионов Грузии
Повысятся ли цены на газ для жителей регионов Грузии
Тариф на газ в регионах страны повысится только на транспортировку и распределение для коммерческих потребителей, заявили в комиссии 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T19:37+0400
2021-11-02T19:53+0400
экономика
новости
грузия
socar georgia gas
тарифы на газ
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Потребительский тариф на природный газ в Грузии не вырастет, говорится в сообщении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).Граждане Грузии обеспокоились вопросом подорожания потребительского газа после заявления компании "Сокар Джорджия газ" о повышении тарифа для коммерческих пользователей в регионах страны с 1 декабря 2021 года.Увеличен потребительский тариф на газ для жителей спальных районов Тбилиси &gt;&gt;Так, со следующего месяца стоимость одного кубометра природного газа составит 1,15 лари с учетом НДС. На данный момент тариф для бизнес-сектора с учетом НДС составляет 1,10 лари за один кубометр."Исходя из высокого общественного интереса, GNERC поясняет, что потребительский тариф на природный газ для граждан не будет повышаться, как для бытовых абонентов компании "Тбилиси Энерджи" в Тбилиси, так и для жителей регионов – абонентов "Сокар Джорджия Газ", "Сакорггаз", и "Интер газ", для них действующие тарифы установлены до 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении GNERC.В комиссии отмечают, что устанавливают только тарифы на транспортировку и распределение для коммерческих потребителей и не устанавливают стоимость потребительских тарифов.Почему повысились потребительские тарифы на газ в Тбилиси &gt;&gt;Как пояснили в компании "Сокар Джорджия газ", необходимость корректировки цен вызвана ростом стоимости услуг и изменениями мировых цен на энергоносители. Для коммерческих потребителей в условиях пандемии цена на природный газ была сохранена компанией неизменной, но это не отражало реальность рыночной цены Грузии.При этом цена на газ для компаний, производящих хлеб, останется неизменной.С 1 июня компания Tbilisi Energy повысила тариф на газ. Тбилисцы платят за кубометр 53,972 тетри вместо 46,138 тетри.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, socar georgia gas, тарифы на газ, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

Повысятся ли цены на газ для жителей регионов Грузии

19:37 02.11.2021 (обновлено: 19:53 02.11.2021)
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Тариф на газ в регионах страны повысится только на транспортировку и распределение для коммерческих потребителей, заявили в комиссии
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Потребительский тариф на природный газ в Грузии не вырастет, говорится в сообщении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).
Граждане Грузии обеспокоились вопросом подорожания потребительского газа после заявления компании "Сокар Джорджия газ" о повышении тарифа для коммерческих пользователей в регионах страны с 1 декабря 2021 года.
Увеличен потребительский тариф на газ для жителей спальных районов Тбилиси >>
Так, со следующего месяца стоимость одного кубометра природного газа составит 1,15 лари с учетом НДС. На данный момент тариф для бизнес-сектора с учетом НДС составляет 1,10 лари за один кубометр.
"Исходя из высокого общественного интереса, GNERC поясняет, что потребительский тариф на природный газ для граждан не будет повышаться, как для бытовых абонентов компании "Тбилиси Энерджи" в Тбилиси, так и для жителей регионов – абонентов "Сокар Джорджия Газ", "Сакорггаз", и "Интер газ", для них действующие тарифы установлены до 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении GNERC.
В комиссии отмечают, что устанавливают только тарифы на транспортировку и распределение для коммерческих потребителей и не устанавливают стоимость потребительских тарифов.
Почему повысились потребительские тарифы на газ в Тбилиси >>
Как пояснили в компании "Сокар Джорджия газ", необходимость корректировки цен вызвана ростом стоимости услуг и изменениями мировых цен на энергоносители. Для коммерческих потребителей в условиях пандемии цена на природный газ была сохранена компанией неизменной, но это не отражало реальность рыночной цены Грузии.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы решили изменить коммерческий тариф и привести его в соответствие с рыночной ценой в Грузии", - сказано в сообщении "Сокар Джорджия газ".
При этом цена на газ для компаний, производящих хлеб, останется неизменной.
С 1 июня компания Tbilisi Energy повысила тариф на газ. Тбилисцы платят за кубометр 53,972 тетри вместо 46,138 тетри.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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