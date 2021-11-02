https://sputnik-georgia.ru/20211102/putin-predlozhil-posmotret-na-korabl-ssha-v-binokl-ili-cherez-pritsel---video-261706764.html

Путин предложил посмотреть на корабль США в бинокль или через прицел - видео

Путин предложил посмотреть на корабль США в бинокль или через прицел - видео

Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил. Смотрите в видео, что предложил военным российский... 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T09:14+0400

2021-11-02T09:14+0400

2021-11-02T09:26+0400

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/02/261706731_0:0:1898:1068_1920x0_80_0_0_f00c2e5297345b0cd21b50b0b7cb44ae.png

Владимир Путин предложил два варианта для того, чтобы рассмотреть корабль США в Черном море.Речь идет об американском Mount Whitney. По информации Вашингтона, его отправили туда на совместные военно-морские операции США и их союзников по НАТО, а конкретно – для координации действий флотов в Черном и Средиземном морях. За последние дни это уже второй флагманский корабль. 30 октября в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, владимир путин, видео