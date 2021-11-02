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Путин предложил посмотреть на корабль США в бинокль или через прицел - видео
Путин предложил посмотреть на корабль США в бинокль или через прицел - видео
Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил. Смотрите в видео, что предложил военным российский... 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T09:14+0400
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россия
владимир путин
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Владимир Путин предложил два варианта для того, чтобы рассмотреть корабль США в Черном море.Речь идет об американском Mount Whitney. По информации Вашингтона, его отправили туда на совместные военно-морские операции США и их союзников по НАТО, а конкретно – для координации действий флотов в Черном и Средиземном морях. За последние дни это уже второй флагманский корабль. 30 октября в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter.
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россия, владимир путин, видео

Путин предложил посмотреть на корабль США в бинокль или через прицел - видео

09:14 02.11.2021 (обновлено: 09:26 02.11.2021)
© video: Sputnik
Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил. Смотрите в видео, что предложил военным российский президент
Владимир Путин предложил два варианта для того, чтобы рассмотреть корабль США в Черном море.
Речь идет об американском Mount Whitney. По информации Вашингтона, его отправили туда на совместные военно-морские операции США и их союзников по НАТО, а конкретно – для координации действий флотов в Черном и Средиземном морях.
За последние дни это уже второй флагманский корабль. 30 октября в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter.
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