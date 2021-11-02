https://sputnik-georgia.ru/20211102/real-madrid--shakhter-donetsk-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-261734800.html

"Реал" Мадрид – "Шахтер" Донецк: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" Мадрид – "Шахтер" Донецк: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" Мадрид – "Шахтер" Донецк: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

2021-11-02T20:43+0400

2021-11-02T20:43+0400

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спорт

футбол

фк "шахтер"

фк "реал" (мадрид)

прогнозы результатов футбольных матчей

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Опытнейший донецкий "Шахтер" не похож сам на себя в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. На групповом этапе сыграно уже три тура, а "горняки" еще не забили ни одного гола. Аналогичным результатом могут "похвастаться" еще два клуба – киевское "Динамо" и шведский "Мальмё".Перед началом групповой стадии большинство специалистов посчитало, что в группе "D" все предельно ясно – "Интер" и "Реал" уверенно пройдут в плей-офф ЛЧ, а "Шахтер" продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА. Дебютанту турнира – молдавскому "Шерифу", отводилась роль поставщиков очков. Но сейчас именно "Шахтер" рискует оказаться без евровесны.В прошлом розыгрыше ЛЧ "Реал" и "Шахтер" также были в одной группе. Тогда "горняки" всех повергли в шок, дважды обыграв мадридский клуб. Дома 2:0, а на выезде 2:3. Сейчас "Реал" берет реванш. Две недели назад испанцы забили "горнякам" пять безответных мячей, превзойдя соперника во всех компонентах.После этого подопечные Карло Анчелотти провели три встречи в "примере", две из которых выиграли с одинаковым счетом 2:1 – у "Барселоны" и "Эльче". Еще один матч с "Осасуной" завершился вничью 0:0.Нет ничего удивительного в том, что "Реал" считается однозначным фаворитом предстоящего матча. На победу испанцев букмекеры предлагают коэффициент 1,21 (против 14,5 у "Шахтера"). Допускаю, что встреча в Мадриде именно так и завершится – "Реал" еще не решил вопрос выхода в плей-офф ЛЧ. Но вот сумеют ли хозяева сохранить свои ворота на замке – большой вопрос.Да, атака "Шахтера" осталась только на бумаге и на ТВ-картинке. Забивать в чемпионате Украины – это одно, а в ЛЧ – совсем другое. Я почти уверен в том, что у себя дома "Реал" сыграет в открытый футбол и у "горняков" будут шансы на контрвыпады. Реализуют они их или нет – сказать сложно, но ведь безголевая серия "Шахтера" должна когда-нибудь прерваться. Верю в обмен голами.Ставка: обе команды забьют за 2,07.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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спорт, футбол, фк "шахтер", фк "реал" (мадрид), прогнозы результатов футбольных матчей