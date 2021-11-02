https://sputnik-georgia.ru/20211102/rossiyskie-antropologi-aleksandr-i-nikol-gratovski-posetyat-tbilisi-261728576.html

Российские антропологи Александр и Николь Гратовски посетят Тбилиси

Российские антропологи Александр и Николь Гратовски посетят Тбилиси

Исследователи расскажут гостям и жителям столицы о своей деятельности, а также последних проектах и фильмах 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T17:59+0400

2021-11-02T17:59+0400

2021-11-02T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российские антропологи, создатели "Посольства дельфинов" Александр и Николь Гратовски посетят столицу Грузии, где 4 ноября проведут встречу под названием "Белая дыра".Супружеская пара Александр и Николь Гратовски - известные соавторы книг, фильмов, экспозиций, публичных выступлений и событий в области исследования разума и сознания. Чем известны Гратовски?Пара Гратовски известна тем, что с начала 2000-х гг. начала заниматься независимыми исследованиями свободно живущих дельфинов и китов. Проведя со свободными дельфинами и китами, в общей сложности, более 5000 часов и основываясь на собственных опытах взаимодействия с ними, а также на многочисленных научных данных, свидетельствующих о высоком интеллекте китообразных, наличии у них самосознания, Гратовски считают китообразных носителями наиболее развитого, хотя и организованного иначе, чем человеческое, сознания на планете.В 2008 году Гратовски создали "Посольство Дельфинов" — это междисциплинарный центр, рассматривающий современную эпоху не с антропоцентристской позиции "покорителя природы" и ее "венца", а с точки зрения планеты как единого, живого и разумного организма и, как частный случай, — с позиции дельфинов и китов". "Посольство" — это одновременно исследовательский, консалтинговый, продюсерский и культурный центр с постоянной штаб-квартирой на острове Тенерифе (Канарские острова). У "посольства" есть т. н. "поверенные в делах" — по словам создателей проекта это люди, главной заботой и интересом которых являются планета и человечество в целом. По их словам, это около ста видных ученых и деятелей культуры в разных странах, среди первых из них: Умберто Эко, Эрвин Ласло, Джакомо Риццолатти, Вячеслав Полунин и другие. "Посольство" организует собственные исследовательские экспедиции (в том числе, кругосветный проект "Археология возможностей"), рассказывая об их результатах в фильмах, книгах и на публичных выступлениях. К слову, одним из направлений исследований является возможность взаимодействия человека и живой природы, в частности, эксперименты по прямому "диалогу" свободных дельфинов и китов с выдающимися современными джазовыми музыкантами-импровизаторами.Встреча с Алексанром и Николь Гратовски пройдет в тбилисском Культурном доме "Маяк". Количество гостей ограничено. Начало мероприятие в 19:00. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, россия, новости, в мире, грузия, тбилиси, ученые, наука, дельфины