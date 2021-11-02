https://sputnik-georgia.ru/20211102/saakashvili-obeschaet-dobitsya-dosrochnykh-vyborov-posle-osvobozhdeniya-iz-tyurmy-261718351.html

Саакашвили обещает добиться досрочных выборов после освобождения из тюрьмы

Саакашвили обещает добиться досрочных выборов после освобождения из тюрьмы

Экс-президент призвал грузинский народ к единству, отметив, что в борьбе каждый сторонник на вес золота 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T13:28+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении, обещает добиться проведения досрочных парламентских выборов в стране максимум через десять дней после своего освобождения.Письмо бывшего президента во вторник зачитал журналистам его адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с подзащитным в тюрьме.Как отметил Саакашвили, в рядах оппозиции немало опытных лидеров, готовых к уличным протестам, среди которых председатель "Единого национального движения" Ника Мелия.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Голодовка Михаила Саакашвили продолжается 33-й день.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили