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Сколько будет стоить нефть в 2022 году: Bank of America ожидает быстрый рост цены
Сколько будет стоить нефть в 2022 году: Bank of America ожидает быстрый рост цены
Ускорить рост нефтяных цен в 2022 году может увеличение спроса на бензин в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T17:11+0400
2021-11-02T17:11+0400
в мире
опек
bloomberg
цены на нефть
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Аналитики Bank of America (BofA) повысили прогноз цены нефти марки Brent до 120 долларов за баррель к середине 2022 года, сообщает агентство Bloomberg.Кроме того, по данным Блумберга, BofA поясняет, что рост спроса на бензин наряду с дизельным и авиационным топливом в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить рост нефтяных цен в 2022 году.В свою очередь финансовый директор британской энергетической компании BP Мюррей Окинклосс считает, что мировой спрос на нефть уже превысил 100 миллионов баррелей в сутки и вскоре вернется на уровень до пандемии COVID-19.Окинклосс добавил, что альянс ОПЕК+ хорошо справляется с удержанием баланса на мировом нефтяном рынке.По состоянию на 15.15 тбс цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,27%, до 84,48 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,46%, до 83,66 доллара за баррель.Участники торгов ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на 4 ноября. В июле страны, входящие в альянс, приняли решение ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки начиная с августа. Однако ситуация на нефтяном рынке изменилась: цены выросли, а запасы сократились. Инвесторы оценивают, может ли альянс пересмотреть условия соглашения, и потому предпочитают воздерживаться от активной торговли до объявления итогов заседания.
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в мире, опек, bloomberg, цены на нефть

Сколько будет стоить нефть в 2022 году: Bank of America ожидает быстрый рост цены

17:11 02.11.2021
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Ускорить рост нефтяных цен в 2022 году может увеличение спроса на бензин в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Аналитики Bank of America (BofA) повысили прогноз цены нефти марки Brent до 120 долларов за баррель к середине 2022 года, сообщает агентство Bloomberg.

"Глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, и это ускорило восстановление цен эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, до прежних высоких значений", - считают аналитики.

Кроме того, по данным Блумберга, BofA поясняет, что рост спроса на бензин наряду с дизельным и авиационным топливом в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить рост нефтяных цен в 2022 году.
В свою очередь финансовый директор британской энергетической компании BP Мюррей Окинклосс считает, что мировой спрос на нефть уже превысил 100 миллионов баррелей в сутки и вскоре вернется на уровень до пандемии COVID-19.
Окинклосс добавил, что альянс ОПЕК+ хорошо справляется с удержанием баланса на мировом нефтяном рынке.
Работа нефтяных станков - качалок - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
Цены на нефть выросли из-за дорогого газа
11 октября, 18:16
По состоянию на 15.15 тбс цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,27%, до 84,48 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,46%, до 83,66 доллара за баррель.
Участники торгов ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на 4 ноября. В июле страны, входящие в альянс, приняли решение ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки начиная с августа.
Однако ситуация на нефтяном рынке изменилась: цены выросли, а запасы сократились. Инвесторы оценивают, может ли альянс пересмотреть условия соглашения, и потому предпочитают воздерживаться от активной торговли до объявления итогов заседания.
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