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Слониха затоптала крокодила ради безопасности детеныша – видео
Слониха затоптала крокодила ради безопасности детеныша – видео
Дикие животные – главные герои многих захватывающих видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров по всему миру 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T12:18+0400
2021-11-02T12:18+0400
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Несмотря на то, что он ни на кого не нападал, мама решила обезопасить всех и атаковала первая.Крокодилы известны тем, что часто охотятся на слонят и поджидают удобного момента для нападения. Вот и этот хищник плавал в водоеме, когда несколько слонов со своими детенышами пришли утолить жажду.Как утверждает автор видео, хищник не предпринимал никаких попыток нападения – слониха первой проявила агрессию, чтобы не рисковать своим детенышем. Она стала бить крокодила хоботом, толкать головой и затаптывать массивными ногами. Более того, слониха схватила хвост крокодила хоботом и бросала его об землю. Пережить атаку трехтонного гиганта у крокодила не было ни малейшего шанса.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, вирусные видео
Слониха затоптала крокодила ради безопасности детеныша – видео
Дикие животные – главные герои многих захватывающих видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров по всему миру
Несмотря на то, что он ни на кого не нападал, мама решила обезопасить всех и атаковала первая.
Крокодилы известны тем, что часто охотятся на слонят и поджидают удобного момента для нападения. Вот и этот хищник плавал в водоеме, когда несколько слонов со своими детенышами пришли утолить жажду.
Как утверждает автор видео, хищник не предпринимал никаких попыток нападения – слониха первой проявила агрессию, чтобы не рисковать своим детенышем. Она стала бить крокодила хоботом, толкать головой и затаптывать массивными ногами. Более того, слониха схватила хвост крокодила хоботом и бросала его об землю. Пережить атаку трехтонного гиганта у крокодила не было ни малейшего шанса.
Нападение разъяренного слона на носорога с детенышем
сняли на видео