https://sputnik-georgia.ru/20211102/svyshe-sotni-mirovykh-liderov-obeschayut-pokonchit-s-unichtozheniem-lesov-do-2030-goda-261708460.html

Свыше сотни мировых лидеров обещают покончить с уничтожением лесов до 2030 года

Свыше сотни мировых лидеров обещают покончить с уничтожением лесов до 2030 года

В списке подписавших декларацию – крупнейшие экономики мира, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания и страны ЕС 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T10:38+0400

2021-11-02T10:38+0400

2021-11-02T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Свыше сотни мировых лидеров, на долю которых приходится более 86% мировых лесов, обязались сотрудничать, чтобы остановить процесс исчезновения лесов и деградации земель к 2030 году и повернуть процесс вспять, пишет РИА Новости. Это следует из Декларации о лесах и землепользовании, опубликованной британским правительством по итогам первого дня саммита мировых лидеров в рамках сессии климатической конференции (COP26) в шотландском Глазго.В списке подписавших декларацию – крупнейшие экономики мира, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания и страны ЕС.Отмечается, что 12 государств-доноров обязались предоставить 12 миллиардов долларов государственного финансирования в области климата с 2021 по 2025 год в рамках нового глобального обязательства по финансированию лесного хозяйства.Кроме того, 11 стран обязались выделить не менее 1,5 миллиарда долларов на защиту лесов бассейна реки Конго – в этом районе произрастает второй по величине тропический лес в мире, который имеет решающее значение для глобальных усилий по решению проблемы климата.Также 14 стран-доноров и благотворительных организаций обязались выделить не менее 1,7 миллиарда долларов с 2021 по 2025 год на поощрение прав коренных народов и общин на владение лесами и поддержку их роли как хранителей лесов и природы. Помимо этого было мобилизовано по меньшей мере 7,2 миллиарда долларов частного финансирования.В частности, новое заявление о торговле лесами, сельским хозяйством и сырьевыми товарами подписали 28 правительств, на чью долю приходится 75% мировой торговли ключевыми товарами, которые могут угрожать лесам. "Это заявление является частью дорожной карты действий, направленных на обеспечение устойчивой торговли и снижение нагрузки на леса, включая поддержку мелких фермеров и повышение прозрачности цепочек поставок", – отмечается в декларации. Десять крупнейших компаний, управляющих более чем половиной мировой торговли ключевыми товарами, опасными для лесов, такими как пальмовое масло и соя, объявили, что к 27-й сессии СОР создадут дорожную карту для расширения действий, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, природа, экология, земля, вырубка лесов