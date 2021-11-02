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Местные выборы в Грузии 2021
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ЦИК Грузии пересчитал бюллетени - что происходило во Дворце спорта
ЦИК Грузии пересчитал бюллетени - что происходило во Дворце спорта
Окружные комиссии пересчитали голоса избирательней на 201 участке - итоги выборов в местные органы власти Грузии остались неизменными, заявил глава ЦИК Георгий... 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T16:27+0400
2021-11-02T16:27+0400
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Для пересчета голосов был выделен тбилисский Дворец Спорта. Все происходящее снималось на видео, весь отснятый материал будет опубликован на сайте ЦИК. Решение о пересчете голосов приняла Центральная избирательная комиссия после второго тура выборов.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Комиссии проверяли по семь участков в каждом округе. По словам Каландаришвили, всего были пересчитаны 194 участков в связи с выборами мэра. На 172 участках данные остались неизменными, в остальных случаях были незначительные поправки, которые не повлияли на результаты выборов.Что касается второго тура мажоритарных выборов в различных округах, то тут ЦИК пересчитал 33 избирательных участка. На 27 из них результаты остались неизменными. В остальных случаях правки также были незначительные и не повлияли на результаты выборов.
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ЦИК Грузии пересчитал бюллетени - что происходило во Дворце спорта

16:27 02.11.2021
© video: Sputnik / Alex Shlamov
Окружные комиссии пересчитали голоса избирательней на 201 участке - итоги выборов в местные органы власти Грузии остались неизменными, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Как проходил пересчет - смотрите в видео Sputnik
Для пересчета голосов был выделен тбилисский Дворец Спорта. Все происходящее снималось на видео, весь отснятый материал будет опубликован на сайте ЦИК. Решение о пересчете голосов приняла Центральная избирательная комиссия после второго тура выборов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Комиссии проверяли по семь участков в каждом округе. По словам Каландаришвили, всего были пересчитаны 194 участков в связи с выборами мэра. На 172 участках данные остались неизменными, в остальных случаях были незначительные поправки, которые не повлияли на результаты выборов.
Что касается второго тура мажоритарных выборов в различных округах, то тут ЦИК пересчитал 33 избирательных участка. На 27 из них результаты остались неизменными. В остальных случаях правки также были незначительные и не повлияли на результаты выборов.
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