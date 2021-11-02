https://sputnik-georgia.ru/20211102/tsik-gruzii-pereschital-byulleteni---chto-proiskhodilo-vo-dvortse-sporta-261726347.html

ЦИК Грузии пересчитал бюллетени - что происходило во Дворце спорта

ЦИК Грузии пересчитал бюллетени - что происходило во Дворце спорта

Окружные комиссии пересчитали голоса избирательней на 201 участке - итоги выборов в местные органы власти Грузии остались неизменными, заявил глава ЦИК Георгий... 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T16:27+0400

2021-11-02T16:27+0400

2021-11-02T16:27+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

видео

мультимедиа

местные выборы

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/02/261725362_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0da2b87179804a2232b3f356dc64c5d0.jpg

Для пересчета голосов был выделен тбилисский Дворец Спорта. Все происходящее снималось на видео, весь отснятый материал будет опубликован на сайте ЦИК. Решение о пересчете голосов приняла Центральная избирательная комиссия после второго тура выборов.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Комиссии проверяли по семь участков в каждом округе. По словам Каландаришвили, всего были пересчитаны 194 участков в связи с выборами мэра. На 172 участках данные остались неизменными, в остальных случаях были незначительные поправки, которые не повлияли на результаты выборов.Что касается второго тура мажоритарных выборов в различных округах, то тут ЦИК пересчитал 33 избирательных участка. На 27 из них результаты остались неизменными. В остальных случаях правки также были незначительные и не повлияли на результаты выборов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, видео, мультимедиа, местные выборы, видео-новости из грузии, видео