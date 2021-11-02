https://sputnik-georgia.ru/20211102/v-kanade-bolee-trekh-tysyach-nevaktsinirovannykh-medikov-otstraneny-ot-raboty-261706525.html

В Канаде более трех тысяч невакцинированных медиков отстранены от работы

В Канаде более трех тысяч невакцинированных медиков отстранены от работы

Канадские власти перешли на жесткие меры в отношении непривитых от COVID-19 медицинских работников 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T08:34+0400

2021-11-02T08:34+0400

2021-11-02T09:35+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Канаде 3,3 тысячи медиков не вакцинированных от коронавируса отстранены от работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Global News.Такая участь непривитых медицинских работников постигла в западной канадской провинции Британская Колумбия."Министр здравоохранения Эдриан Дикс сообщил, что 3325 работников сферы в провинции отстранены от работы без сохранения зарплаты в связи с тем, что не вакцинированы от COVID-19", – сообщил телеканал.Больницам пришлось отложить несрочные операции, говорится в сообщении.В провинции не привиты только 2,6% медработников, 122 тысячи полностью вакцинированы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, канада, коронавирус covid-19