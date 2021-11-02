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В Канаде более трех тысяч невакцинированных медиков отстранены от работы
В Канаде более трех тысяч невакцинированных медиков отстранены от работы
Канадские власти перешли на жесткие меры в отношении непривитых от COVID-19 медицинских работников 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T08:34+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Канаде 3,3 тысячи медиков не вакцинированных от коронавируса отстранены от работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Global News.Такая участь непривитых медицинских работников постигла в западной канадской провинции Британская Колумбия."Министр здравоохранения Эдриан Дикс сообщил, что 3325 работников сферы в провинции отстранены от работы без сохранения зарплаты в связи с тем, что не вакцинированы от COVID-19", – сообщил телеканал.Больницам пришлось отложить несрочные операции, говорится в сообщении.В провинции не привиты только 2,6% медработников, 122 тысячи полностью вакцинированы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, канада, коронавирус covid-19

В Канаде более трех тысяч невакцинированных медиков отстранены от работы

08:34 02.11.2021 (обновлено: 09:35 02.11.2021)
© AP Photo / Elaine ThompsonВрачи готовятся к проведению массового тестирования на COVID 19
Врачи готовятся к проведению массового тестирования на COVID 19 - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Elaine Thompson
Канадские власти перешли на жесткие меры в отношении непривитых от COVID-19 медицинских работников
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Канаде 3,3 тысячи медиков не вакцинированных от коронавируса отстранены от работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Global News.
Такая участь непривитых медицинских работников постигла в западной канадской провинции Британская Колумбия.
"Министр здравоохранения Эдриан Дикс сообщил, что 3325 работников сферы в провинции отстранены от работы без сохранения зарплаты в связи с тем, что не вакцинированы от COVID-19", – сообщил телеканал.
Больницам пришлось отложить несрочные операции, говорится в сообщении.
В провинции не привиты только 2,6% медработников, 122 тысячи полностью вакцинированы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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