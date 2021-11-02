https://sputnik-georgia.ru/20211102/v-kutaisi-zaderzhali-oppozitsionnogo-kandidata-v-vitse-mery-261723803.html

В Кутаиси задержали оппозиционного кандидата в вице-мэры

В Кутаиси задержали оппозиционного кандидата в вице-мэры

Политик заблокировал вход в задние СГБ, заявляя, что выборы в стране были сфальсифицированы 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Кандидат в вице-мэры Кутаиси от объединенной оппозиции Имеда Клдиашвили, член партии "Гирчи – Больше свободы" был задержан вчера поздно вечером возле здания СГБ в Кутаиси, сообщает телеканал Formula.Клдиашвили устроил акцию протеста у здания СГБ, заявляя, что это ведомство оказывало давление на члена избирательной комиссии на участке №90 в Кутаиси Изу Чиргадзе. По словам Клдиашвили, она стала жертвой давления из-за того, что располагала информацией о фальсификации выборов в Кутаиси.В знак протеста Клдиашвили в ночь на 1 ноября припарковал машину возле кутаисского СГБ и заблокировал вход в здание. Клдиашвили попросили убрать машину, но он не сделал этого, после чего полицейские силой вытащили его из машины и арестовали.Член комиссии Иза Чиргадзе ранее заявила, что "Грузинская мечта" вынуждает ее фальсифицировать голоса. Чиргадзе участвовала в работе избирательной комиссии по квоте "Грузинской мечты".В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 крупных городов и районов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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