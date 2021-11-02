https://sputnik-georgia.ru/20211102/vechnye-poluchili-gniloy-reyting-chto-ne-tak-s-filmom-marvel-261725787.html

"Вечные" получили "гнилой" рейтинг: что не так с фильмом Marvel

"Вечные" получили "гнилой" рейтинг: что не так с фильмом Marvel

В "Вечных" снялся звездный состав: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T16:40+0400

2021-11-02T16:40+0400

2021-11-02T16:40+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

культура

сша

анджелина джоли

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261432665_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_80ac7d361c4f3027c18cb8f8bf1dbb06.jpg

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Вышедший в прошлом месяце супергеройский блокбастер "Вечные" оказался первым фильмом в истории киновселенной Marvel, получившим "гнилой" рейтинг, - такую нелицеприятную оценку картине дал сайт-агрегатор по сбору рецензий Rotten Tomatoes.По сюжету ленты Хлои Чжао, представители бессмертной инопланетной расы Вечных защищают человечество от злодеев Девиантов. Но критики не оценили сюжета: они дали фильму всего лишь 58 процентов "свежести". В то время как на Rotten Tomatoes фильм или сериал считается успешным, когда достигает 60 и более процентов.Между тем в издании ScreenCrush отмечают, что до сих пор ни один из 25 выпущенных фильмов Marvel не набирал ниже 60 процентов. К примеру, худшим из лучших блокбастеров ранее считался "Тор 2: Царство тьмы" (2013) с 66 процентами "свежести".Со дня мировой премьеры в Лос-Анджелесе, которая прошла в октябре, "Вечные" получили далеко не однозначные оценки критиков, но все же больше отзывов было положительного харакетра. Однако позже рецензии становились более негативными.По статистике ScreenRant, на прошедшей неделе кинокартина Хлои Чжао едва оставалась со "свежим" рейтингом в 63 процента. На уикенд этот показатель вдруг стал опускаться все ниже и, наконец, упал до 58 процентов.В частности, в статьях кинокритики называли кинофильм скучным и отмечали, что в нем "слишком много персонажей, разговоров о прошлом и практически отсутствует действие".Действительно, так получилось, что героев в фильме правда много. В "Вечных" снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, сша, анджелина джоли, зарубежные звезды