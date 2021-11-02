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Житель Грузии пытал жену пять часов, чтобы она призналась в измене

Житель Грузии пытал жену пять часов, чтобы она призналась в измене

Мужчина в течение четырех-пяти часов избивал и пытал свою жену, чтобы получить признание в измене 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T16:23+0400

2021-11-02T16:23+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил мужчину к девяти годам тюрьмы за издевательства над супругой и угрозы убийства, говорится в сообщении прокуратуры.На суде было доказано, что 24 февраля 2021 года подсудимый сначала запер жену дома, чтобы у нее не было друзей мужского пола и она не могла распоряжаться своими деньгами, а после - начал ее пытать и избивать.Сторона обвинения доказала, что мужчина в течение четырех-пяти часов избивал и пытал свою жену, чтобы получить признание в измене. После этого он отвез ее в дом к ее родителям, там избил ее отца и брата и выстрелил в воздух, угрожая убить всю ее семью.Его задержали 25 февраля. Стороне обвинения удалось доказать вину мужчины по всем четырем статьям: "семейное насилие", "насилие", "угроза" и "пытки". Отягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало совершение всех преступлений в отношении членов семьи.Мужчина получил срок на основании принципа поглощения наказаний, когда максимальный срок наказания за одно преступление поглощает меньшее наказание за другое.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210422/Izbival-beremennuyu-zhenu-zhitel-Tbilisi-zaderzhan-za-semeynoe-nasilie-251539074.html

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