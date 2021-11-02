https://sputnik-georgia.ru/20211102/zlatan-ibragimovich-priedet-v-batumi-v-sostave-sbornoy-shvetsii-po-futbolu-261728326.html
Златан Ибрагимович приедет в Батуми в составе сборной Швеции по футболу
Златан Ибрагимович приедет в Батуми в составе сборной Швеции по футболу
После шести туров квалификации сборная Швеции единолично возглавляет отборочную группу "В", опережая Испанию на два балла 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T17:44+0400
2021-11-02T17:44+0400
2021-11-02T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Нападающий сборной Швеции и "Милана" Златан Ибрагимович приедет в Батуми в составе национальной команды на отборочный матч ЧМ-2022 против Грузии, говорится в сообщении на Шведского футбольного союза.Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон включил 40-летнего Ибрагимовича в список 28 игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам ЧМ-2022 с Грузией (11 ноября) и Испанией (14 ноября).Ибрагимович получил серьезную травму в мае, из-за чего был вынужден пропустить ЕВРО-2020. На поле форвард вернулся в середине сентября в матче против "Лацио" (2:0) и, выйдя на замену, забил через семь минут. Правда, в той же игре швед повредил ахилл и пропустил почти месяц.С середины октября 40-летний Ибра вновь регулярно играет за "Милан", а в последнем туре "Серии А" против "Ромы" (2:1) нападающий забил и гол и заработал для своих партнеров по команде пенальти.За сборную Швеции Ибрагимович провел 118 матчей, в которых забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.Кстати, в первом матче сборных Грузии и Швеции в отборе к ЧМ-2022 (1:0) именно Ибрагимович сделал голевую передачу на Виктора Классона, забившего единственный гол во встрече.После шести туров квалификации сборная Швеции единолично возглавляет отборочную группу "В", опережая Испанию на два балла. Что касается сборной Грузии, то наша команда в семи матчах набрала семь очков и занимает в таблице четвертое место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, футбол, швеция, сборная грузии по футболу
Златан Ибрагимович приедет в Батуми в составе сборной Швеции по футболу
17:44 02.11.2021 (обновлено: 17:55 02.11.2021)
После шести туров квалификации сборная Швеции единолично возглавляет отборочную группу "В", опережая Испанию на два балла
ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik.
Нападающий сборной Швеции и "Милана" Златан Ибрагимович приедет в Батуми в составе национальной команды на отборочный матч ЧМ-2022 против Грузии, говорится в сообщении
на Шведского футбольного союза.
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон включил 40-летнего Ибрагимовича в список 28 игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам ЧМ-2022 с Грузией (11 ноября) и Испанией (14 ноября).
Ибрагимович получил серьезную травму в мае, из-за чего был вынужден пропустить ЕВРО-2020. На поле форвард вернулся в середине сентября в матче против "Лацио" (2:0) и, выйдя на замену, забил через семь минут. Правда, в той же игре швед повредил ахилл и пропустил почти месяц.
С середины октября 40-летний Ибра вновь регулярно играет за "Милан", а в последнем туре "Серии А" против "Ромы" (2:1) нападающий забил и гол и заработал для своих партнеров по команде пенальти.
За сборную Швеции Ибрагимович провел 118 матчей, в которых забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Кстати, в первом матче сборных Грузии и Швеции в отборе к ЧМ-2022 (1:0) именно Ибрагимович сделал голевую передачу на Виктора Классона, забившего единственный гол во встрече.
После шести туров квалификации сборная Швеции единолично возглавляет отборочную группу "В", опережая Испанию на два балла. Что касается сборной Грузии, то наша команда в семи матчах набрала семь очков и занимает в таблице четвертое место.
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