https://sputnik-georgia.ru/20211103/bez-politesa-ekspert-nazval-podopleku-uprekov-baydena-v-adres-putina-261755251.html

Без политеса. Эксперт назвал подоплеку "упреков" Байдена в адрес Путина

Без политеса. Эксперт назвал подоплеку "упреков" Байдена в адрес Путина

Президент США Джо Байден на полях саммита по изменению климата упрекнул президентов России и Китая "неявкой" на мероприятие. В эфире радио Sputnik кандидат... 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T17:16+0400

2021-11-03T17:16+0400

2021-11-03T17:16+0400

в мире

мнение

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сша

джо байден

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Президент США Джо Байден на проходящем в Глазго саммите по вопросам изменения климата заявил, что лидеры России и Китая не присутствовали на встрече G20 в Риме и тем самым совершили ошибку.По словам Байдена, нет никакой информации о том, что Владимир Путин собирается делать для решения климатических проблем, а Китай вообще не участвует в таких форумах, при этом претендует на роль мирового лидера.Накануне Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам климатического саммита. Президент объяснил, какие меры по сохранению лесов предпринимаются в стране.В эфире радио Sputnik декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов высказал мнение, что у заявления Байдена была вполне определенная подоплека."Подоплека заявления стандартная: упрекнуть Россию и Китай за их якобы невнимание к вопросам климата, добавить минусов в их имидж среди западной общественности, у которой сейчас популярна идея экологии, зеленой энергетики. Но надо сказать, что повестка саммита в Глазго – это, в общем-то, не наша повестка. У нас сейчас есть гораздо более насущные проблемы, нежели повышение или понижение температуры на один градус. Кроме того, на саммите предполагалось подвергнуть Россию жесткой критике с точки зрения ее статуса энергетической сверхдержавы. Запад провалил программу перехода к зеленой энергетике, возникли проблемы с ценами и поставками на энергетическом рынке. Но это не наши проблемы. … Поэтому Россия, особенно в условиях очень жесткого геополитического давления и противостояния США, может политес и не сохранять", – считает Александр Шатилов.

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в мире, мнение, аналитика, сша, джо байден