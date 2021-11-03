https://sputnik-georgia.ru/20211103/britanskiy-zhurnal-wanderlust-nazval-tbilisi-samym-zhelaemym-gorodom-dlya-posescheniya--261749064.html
Британский журнал Wanderlust назвал Тбилиси самым желаемым городом для посещения
Британский журнал Wanderlust назвал Тбилиси самым желаемым городом для посещения
Такого же звания удостоились португальский Лиссабон и испанская Севилья 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T16:31+0400
2021-11-03T16:31+0400
2021-11-03T16:31+0400
грузия
туризм
каха каладзе
отдых в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Одно из самых известных британских изданий про путешествия Wanderlust назвало Тбилиси самым желаемым городом для посещения, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Грузинская столица удостоилась такого звания в рамках ежегодной премии Wanderlust Travel Awards. Тбилиси, наряду с португальским Лиссабоном и испанской Севильей, названы лучшими туристическими направлениями, которые расположены недалеко от Великобритании.Wanderlust - ведущий британский журнал для путешественников, основанный в 1993 году Полом Моррисоном и Лин Хьюз. Позже от имени журнала были учреждены награды в номинациях, которые оценивают перевозчиков, туроператоров, гидов, направления и инфлюенсеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, каха каладзе, отдых в грузии 2021
Британский журнал Wanderlust назвал Тбилиси самым желаемым городом для посещения
Такого же звания удостоились португальский Лиссабон и испанская Севилья
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Одно из самых известных британских изданий про путешествия Wanderlust назвало Тбилиси самым желаемым городом для посещения, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
Грузинская столица удостоилась такого звания в рамках ежегодной премии Wanderlust Travel Awards. Тбилиси, наряду с португальским Лиссабоном и испанской Севильей, названы лучшими туристическими направлениями, которые расположены недалеко от Великобритании.
"Это еще раз подчеркивает разнообразие туристических продуктов столицы и представляет городской туристический потенциал Тбилиси для международных путешественников и для профессионалов туристического сектора", - сказал Каладзе.
Wanderlust - ведущий британский журнал для путешественников, основанный в 1993 году Полом Моррисоном и Лин Хьюз. Позже от имени журнала были учреждены награды в номинациях, которые оценивают перевозчиков, туроператоров, гидов, направления и инфлюенсеров.
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