https://sputnik-georgia.ru/20211103/britanskiy-zhurnal-wanderlust-nazval-tbilisi-samym-zhelaemym-gorodom-dlya-posescheniya--261749064.html

Британский журнал Wanderlust назвал Тбилиси самым желаемым городом для посещения

Британский журнал Wanderlust назвал Тбилиси самым желаемым городом для посещения

Такого же звания удостоились португальский Лиссабон и испанская Севилья 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T16:31+0400

2021-11-03T16:31+0400

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грузия

туризм

каха каладзе

отдых в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Одно из самых известных британских изданий про путешествия Wanderlust назвало Тбилиси самым желаемым городом для посещения, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Грузинская столица удостоилась такого звания в рамках ежегодной премии Wanderlust Travel Awards. Тбилиси, наряду с португальским Лиссабоном и испанской Севильей, названы лучшими туристическими направлениями, которые расположены недалеко от Великобритании.Wanderlust - ведущий британский журнал для путешественников, основанный в 1993 году Полом Моррисоном и Лин Хьюз. Позже от имени журнала были учреждены награды в номинациях, которые оценивают перевозчиков, туроператоров, гидов, направления и инфлюенсеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, туризм, каха каладзе, отдых в грузии 2021