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Британский журнал Wanderlust назвал Тбилиси самым желаемым городом для посещения
Британский журнал Wanderlust назвал Тбилиси самым желаемым городом для посещения
Такого же звания удостоились португальский Лиссабон и испанская Севилья 03.11.2021, Sputnik Грузия
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грузия
туризм
каха каладзе
отдых в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Одно из самых известных британских изданий про путешествия Wanderlust назвало Тбилиси самым желаемым городом для посещения, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Грузинская столица удостоилась такого звания в рамках ежегодной премии Wanderlust Travel Awards. Тбилиси, наряду с португальским Лиссабоном и испанской Севильей, названы лучшими туристическими направлениями, которые расположены недалеко от Великобритании.Wanderlust - ведущий британский журнал для путешественников, основанный в 1993 году Полом Моррисоном и Лин Хьюз. Позже от имени журнала были учреждены награды в номинациях, которые оценивают перевозчиков, туроператоров, гидов, направления и инфлюенсеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, туризм, каха каладзе, отдых в грузии 2021

Британский журнал Wanderlust назвал Тбилиси самым желаемым городом для посещения

16:31 03.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliКарантинная весна в столице Грузии. Нет туристов в ущелье Легвтахеви в центре старого Тбилиси
Карантинная весна в столице Грузии. Нет туристов в ущелье Легвтахеви в центре старого Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Такого же звания удостоились португальский Лиссабон и испанская Севилья
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Одно из самых известных британских изданий про путешествия Wanderlust назвало Тбилиси самым желаемым городом для посещения, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
Грузинская столица удостоилась такого звания в рамках ежегодной премии Wanderlust Travel Awards. Тбилиси, наряду с португальским Лиссабоном и испанской Севильей, названы лучшими туристическими направлениями, которые расположены недалеко от Великобритании.
"Это еще раз подчеркивает разнообразие туристических продуктов столицы и представляет городской туристический потенциал Тбилиси для международных путешественников и для профессионалов туристического сектора", - сказал Каладзе.
Wanderlust - ведущий британский журнал для путешественников, основанный в 1993 году Полом Моррисоном и Лин Хьюз. Позже от имени журнала были учреждены награды в номинациях, которые оценивают перевозчиков, туроператоров, гидов, направления и инфлюенсеров.
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