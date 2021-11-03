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День Казанской иконы Божьей Матери: чудеса, молитвы, приметы
День Казанской иконы Божьей Матери: чудеса, молитвы, приметы
День Казанской иконы Божьей Матери православная церковь празднует 4 ноября – в России этот образ Пресвятой Богородицы особо любят и почитают 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T19:30+0400
2021-11-03T19:30+0400
религия
справки
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Издревле Казанскую икону Божьей Матери считают покровительницей земли русской - в самые тяжелые времена для России этому образу возносят молитвы и просят у него поддержки.День Казанской иконы Божьей Матери, по церковному календарю, ежегодно празднуют дважды: 4 ноября - в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов и 21 июля — в память явления иконы в Казани.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какие чудеса являла Казанская икона Божьей Матери, какие молитвы нужно читать перед этим образом Богородицы и какие приметы связаны с этим днем.Явление Казанской иконыОдно из чудес Казанской иконы Божьей Матери – это явление самого образа в Казани. Икону Пресвятой Богородицы обрела девятилетняя девочка в 1579-м после страшного пожара, уничтожившего часть города, на пепелище.После пожара в Казани, начавшегося в доме купца Онучина, его дочери Матроне во сне явилась Божья Матерь и поведала, что ее икона находится в земле, под развалинами их дома.По сей день остается тайной, как попала икона Богородицы под руины, - предполагают, что Святой образ спрятали тайные исповедники христианства еще при владычестве татарском.Образ, не пострадавший от пожара, перенесли торжественно в приходскую церковь Николы Тульского, где настоятелем тогда был благочестивый иерей, будущий патриарх Московский и Всея Руси Гермоген. Именно он составил подробное сказание о чудесах Казанской иконы Божьей Матери.Прозрение двух казанских слепцов во время крестного хода стало первым чудом в длинном списке случаев благодатной помощи Казанской иконы Божьей Матери.Матрона и ее мама приняли монашеский постриг в женском монастыре, основанном впоследствии на месте обретения Казанской иконы.Чудеса КазанскойИкона Божьей Матери являла чудеса исцеления от разных недугов, в том числе и от слабоумия. Так произошло с жителем города Лаишево по имени Козьма, которому родственники посоветовали идти в Казанский монастырь Богородицы и просить исцеления.Богородица являла многие чудеса в Казани через свою чудотворную икону. Однажды в храм пришла женщина со слепым младенцем на руках и долго со слезами на глазах шептала молитвы перед иконой Божьей Матери, прося Деву Марию о прозрении своего ребенка.И вдруг все, кто находился рядом с несчастной женщиной и возносил молитвы перед иконой Божьей Матери, посмотрели на младенца и увидели, что он ручками касается лица своей матери.Тогда архиепископ попросил принести ребенку яблоко, которое он стал тут же хватать. Убедившись, что ребенок прозрел, все сразу же воздали славу Господу и Божьей Матери, творящей удивительные чудеса.Список чудес, которые являла Богородица через свою чудотворную икону, можно продолжать бесконечно. Искренняя молитва перед Казанской иконой Божьей Матери действительно помогала найти выход из бесконечных проблем и болезней.Одна из прихожанок Богородицкого женского монастыря в Казани всю жизнь страдала от врожденного порока сердца. К 50 годам ее ждала сложная операция, на которую не хватало денег, да и гарантии, что она выживет после хирургического вмешательства, никто не давал.В День явления Казанской иконы Божьей Матери женщина в слезах возносила молитвы перед Святым образом. Той же ночью ей явилась Дева Мария во сне - она благословила больную и сказала, что все беды ее закончились. На обследовании выяснилось, что в операции нет необходимости, и женщина за короткое время полностью избавилась от своей болезни.Спасение РоссииИкона Казанской Божьей Матери к моменту, когда в России настали сложные времена, была уже очень любима и почитаема.С Казанской иконы было сделано множество списков, а сам образ прославился своей чудотворностью — больные выздоравливали, слепые обретали зрение, враги были побеждены и изгнаны.Наиболее важными чудесами заступничества Божьей Матери считают связанные с событиями Смутного времени. В России верят, что именно Казанская икона 4 ноября 1612 помогла ополчению во главе с купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским победить врага и освободить Москву от поляков.Точный список Казанской иконы Божьей Матери был прислан в нижегородское народное ополчение из Казани.Православная церковь, в память избавления Москвы от поляков, установила ежегодно совершать в Москве празднование Казанской иконе Божьей Матери с крестным ходом. Считается, что русское ополчение Богородица взяла под свое покровительство.Праздник с 1649 стал всероссийским и отмечался в России вплоть до Революции 1917 года. Праздник, особо любимый народом, был причислен в старину к государственным.Казанская икона Божьей Матери стала святыней для всей России, где существовали три основных чудотворных образа — обретенный и две копии.Одну из копий Казанской иконы Божьей Матери Дмитрий Пожарский внес в освобожденную от поляков Москву – она хранится в Богоявленском Патриаршем соборе столицы.ПриметыДень казанской иконы Божьей Матери, по приметам, считался счастливым для бракосочетания. Поэтому все, кто хотел прожить семейную жизнь без проблем и в счастье, старались обвенчаться на праздник осенней Казанской Божьей Матери.Много примет связанно с погодой. Так, если с утра земля укрыта туманом — будет тепло, а если идет дождь — скоро пойдет снег. Если на Казанскую ярко светит солнце — эта явная примета, что зима будет такая же солнечная.Хорошей приметой в этот день является дождливая погода. В народе говорили, что эта Богородица плачет и молится за всех людей, чтобы им жилось легче, чтобы урожай на следующий год был хороший и не было голода.Сухая погода считалась плохой приметой. Люди верили, что если на Казанскую нет дождя, то грядущий год будет очень тяжелым, так как рассчитывать на хороший урожай не приходится.Хорошей приметой было угощать землю-матушку хлебом-солью, чтобы будущий урожай был богатым и обильным. Для этого жители села в День Казанской иконы выходили на свои огороды и поля и разбрасывали соль по земле.Затем обходили все поля с иконой и там же устраивали праздничное застолье, которое состояло из даров земли и Святой воды.О чем молятсяКазанскую икону Божьей Матери, прославившуюся чудесами, считают чудотворной, а молитвы к ней - судьбоносными. Люди верят, что Казанская Божья Матерь во время любого бедствия, горя или напасти может спасти просящего о помощи человека, накрыв своим невидимым покрывалом.Перед Казанской иконой Божьей Матери молятся об исцелении глазных и многих других болезней, защите дома от беды и пожара, избавлении от вражеских нашествий, благословлении молодоженов, рождении детей, семейном благополучии.МолитвыМолитва перваяМолитва втораяМатериал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

День Казанской иконы Божьей Матери: чудеса, молитвы, приметы

19:30 03.11.2021
© photo: Sputnik / Sergey Pyatkov / Перейти в фотобанкКазанская икона Божией Матери в храме Христа Спасителя
Казанская икона Божией Матери в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Sergey Pyatkov
/
Перейти в фотобанк
День Казанской иконы Божьей Матери православная церковь празднует 4 ноября – в России этот образ Пресвятой Богородицы особо любят и почитают
Издревле Казанскую икону Божьей Матери считают покровительницей земли русской - в самые тяжелые времена для России этому образу возносят молитвы и просят у него поддержки.
День Казанской иконы Божьей Матери, по церковному календарю, ежегодно празднуют дважды: 4 ноября - в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов и 21 июля — в память явления иконы в Казани.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какие чудеса являла Казанская икона Божьей Матери, какие молитвы нужно читать перед этим образом Богородицы и какие приметы связаны с этим днем.

Явление Казанской иконы

Одно из чудес Казанской иконы Божьей Матери – это явление самого образа в Казани. Икону Пресвятой Богородицы обрела девятилетняя девочка в 1579-м после страшного пожара, уничтожившего часть города, на пепелище.
После пожара в Казани, начавшегося в доме купца Онучина, его дочери Матроне во сне явилась Божья Матерь и поведала, что ее икона находится в земле, под развалинами их дома.
По сей день остается тайной, как попала икона Богородицы под руины, - предполагают, что Святой образ спрятали тайные исповедники христианства еще при владычестве татарском.
© photo: Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКрестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери
Крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
Крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери
© photo: Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
Образ, не пострадавший от пожара, перенесли торжественно в приходскую церковь Николы Тульского, где настоятелем тогда был благочестивый иерей, будущий патриарх Московский и Всея Руси Гермоген. Именно он составил подробное сказание о чудесах Казанской иконы Божьей Матери.
Прозрение двух казанских слепцов во время крестного хода стало первым чудом в длинном списке случаев благодатной помощи Казанской иконы Божьей Матери.
Матрона и ее мама приняли монашеский постриг в женском монастыре, основанном впоследствии на месте обретения Казанской иконы.

Чудеса Казанской

Икона Божьей Матери являла чудеса исцеления от разных недугов, в том числе и от слабоумия. Так произошло с жителем города Лаишево по имени Козьма, которому родственники посоветовали идти в Казанский монастырь Богородицы и просить исцеления.
Богородица являла многие чудеса в Казани через свою чудотворную икону. Однажды в храм пришла женщина со слепым младенцем на руках и долго со слезами на глазах шептала молитвы перед иконой Божьей Матери, прося Деву Марию о прозрении своего ребенка.
И вдруг все, кто находился рядом с несчастной женщиной и возносил молитвы перед иконой Божьей Матери, посмотрели на младенца и увидели, что он ручками касается лица своей матери.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovГорящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба
Горящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
Горящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Тогда архиепископ попросил принести ребенку яблоко, которое он стал тут же хватать. Убедившись, что ребенок прозрел, все сразу же воздали славу Господу и Божьей Матери, творящей удивительные чудеса.
Список чудес, которые являла Богородица через свою чудотворную икону, можно продолжать бесконечно. Искренняя молитва перед Казанской иконой Божьей Матери действительно помогала найти выход из бесконечных проблем и болезней.
Одна из прихожанок Богородицкого женского монастыря в Казани всю жизнь страдала от врожденного порока сердца. К 50 годам ее ждала сложная операция, на которую не хватало денег, да и гарантии, что она выживет после хирургического вмешательства, никто не давал.
В День явления Казанской иконы Божьей Матери женщина в слезах возносила молитвы перед Святым образом. Той же ночью ей явилась Дева Мария во сне - она благословила больную и сказала, что все беды ее закончились. На обследовании выяснилось, что в операции нет необходимости, и женщина за короткое время полностью избавилась от своей болезни.

Спасение России

Икона Казанской Божьей Матери к моменту, когда в России настали сложные времена, была уже очень любима и почитаема.
С Казанской иконы было сделано множество списков, а сам образ прославился своей чудотворностью — больные выздоравливали, слепые обретали зрение, враги были побеждены и изгнаны.
Наиболее важными чудесами заступничества Божьей Матери считают связанные с событиями Смутного времени. В России верят, что именно Казанская икона 4 ноября 1612 помогла ополчению во главе с купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским победить врага и освободить Москву от поляков.
Точный список Казанской иконы Божьей Матери был прислан в нижегородское народное ополчение из Казани.
Узнав о чудесах, совершенных от иконы, ополченцы взяли ее с собою в поход и постоянно возносили перед ней молитвы, прося о помощи. Они освободили Китай-город 4 ноября (22 октября по старому стилю), а Кремль взяли через два дня. Русские воины на другой день пошли с крестным ходом в Кремль с Казанской иконой Божьей Матери в руках.
Православная церковь, в память избавления Москвы от поляков, установила ежегодно совершать в Москве празднование Казанской иконе Божьей Матери с крестным ходом. Считается, что русское ополчение Богородица взяла под свое покровительство.
Праздник с 1649 стал всероссийским и отмечался в России вплоть до Революции 1917 года. Праздник, особо любимый народом, был причислен в старину к государственным.
Казанская икона Божьей Матери стала святыней для всей России, где существовали три основных чудотворных образа — обретенный и две копии.
Одну из копий Казанской иконы Божьей Матери Дмитрий Пожарский внес в освобожденную от поляков Москву – она хранится в Богоявленском Патриаршем соборе столицы.

Приметы

День казанской иконы Божьей Матери, по приметам, считался счастливым для бракосочетания. Поэтому все, кто хотел прожить семейную жизнь без проблем и в счастье, старались обвенчаться на праздник осенней Казанской Божьей Матери.
Много примет связанно с погодой. Так, если с утра земля укрыта туманом — будет тепло, а если идет дождь — скоро пойдет снег. Если на Казанскую ярко светит солнце — эта явная примета, что зима будет такая же солнечная.
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid / Перейти в фотобанкКазанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
Казанская икона Божией Матери
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Хорошей приметой в этот день является дождливая погода. В народе говорили, что эта Богородица плачет и молится за всех людей, чтобы им жилось легче, чтобы урожай на следующий год был хороший и не было голода.
Сухая погода считалась плохой приметой. Люди верили, что если на Казанскую нет дождя, то грядущий год будет очень тяжелым, так как рассчитывать на хороший урожай не приходится.
Хорошей приметой было угощать землю-матушку хлебом-солью, чтобы будущий урожай был богатым и обильным. Для этого жители села в День Казанской иконы выходили на свои огороды и поля и разбрасывали соль по земле.
Затем обходили все поля с иконой и там же устраивали праздничное застолье, которое состояло из даров земли и Святой воды.

О чем молятся

Казанскую икону Божьей Матери, прославившуюся чудесами, считают чудотворной, а молитвы к ней - судьбоносными. Люди верят, что Казанская Божья Матерь во время любого бедствия, горя или напасти может спасти просящего о помощи человека, накрыв своим невидимым покрывалом.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliСвечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Перед Казанской иконой Божьей Матери молятся об исцелении глазных и многих других болезней, защите дома от беды и пожара, избавлении от вражеских нашествий, благословлении молодоженов, рождении детей, семейном благополучии.

Молитвы

Молитва первая

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит Церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва вторая

О, Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру Благая помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Ты еси заступница и предстательница наша, ты еси обидимым защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительнице, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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