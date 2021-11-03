https://sputnik-georgia.ru/20211103/den-narodnogo-edinstva-rossii-2021-istoriya-i-znachenie-prazdnika-261747837.html

День народного единства России 2021: история и значение праздника

День народного единства России 2021: история и значение праздника

День народного единства России – государственный праздник, который ежегодно празднуют 4 ноября

2021-11-03T18:46+0400

2021-11-03T18:46+0400

2021-11-03T18:46+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24121/45/241214511_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cb1b7503fcf20616d1ac13fcf6e6f7d7.jpg

Праздник установили в память о событиях 1612 года, когда Москву освободили от польских интервентов - этот день является в России выходнымSputnik Грузия рассказывает об истории и значении праздника День народного единства России.История дня народного единстваНа рубеже XVI-XVII веков в России произошла вереница трагических обстоятельств — эта эпоха вошла в историю под названием Смутное время. Историки считают, что причиной для этого послужило прекращение династии Рюриковичей.Крайне неблагоприятная внутриэкономическая ситуация и иностранное вторжение еще более осложнили положение в стране. По призыву Святейшего патриарха Гермогена, погибшего от рук поляков за верность Православию, русский народ встал на защиту родины.Первое ополчение распалось из-за распрей между дворянами и казаками – по ложному обвинению они убили воеводу Прокопия Ляпунова, возглавившего народное движение.Следующее ополчение для освобождения страны создали в сентябре 1611-го по призыву земского старосты Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде. На пост главного воеводы, по предложению Минина, пригласили новгородского князя Дмитрия Пожарского.Задачей народного ополчения было - освободить Москву от интервентов, отказ признать государей иноземного происхождения на русском престоле и создать новое правительство.Огромное войско для того времени собралось под знаменами Минина и Пожарского - в ополчении для освобождения Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входящих в состав русской державы.В марте 1612 года войско направилось из Нижнего Новгорода к Ярославлю, где был создан временный "Совет всей Земли" — правительственный орган, в котором главную роль играли посадские люди и представители мелкого служилого дворянства.Со списком чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, обретенной в XVI веке, ополчение сумело взять штурмом Китай-город 4 ноября и изгнать поляков из Москвы.Эта победа послужила мощным стимулом для возрождения государства российского. А икона Богородицы стала предметом особого почитания.Земский собор, куда входили представители всех сословий страны, в конце февраля 1613 года избрал царем Михаила Романова - первого русского царя из династии Романовых.Земский собор ознаменовал окончательную победу над Смутой, торжество православия и национального единства.Уверенность, что победу одержали благодаря иконе Казанской Божьей Матери, была столь глубока, что Пожарский выстроил на собственные деньги Казанский собор на краю Красной площади.Указом царя Алексея Михайловича в 1649-м установили обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков. Праздник отмечали в России вплоть до Революции в 1917-м.В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божьей Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612-м.Значение праздникаПраздник, по инициативе Межрелигиозного совета России, восстановили через 87 лет. День народного единства – как общенациональный праздник, объединяющий все народы России, учредили в декабре 2004 года.День народного единства впервые торжественно отметили в 2005-м — Нижний Новгород стал главным центром праздничных мероприятий. Основным событием праздника стало открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.Значение праздника заключается в том, что День народного единства больше символизирует не победу, а сплочение народа, которое помогло разгромить интервентов.День народного единства призывает людей вспомнить важные исторические события, а также напоминает гражданам многонациональной страны о значении сплочения, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия.На территории России проживают представители более 190 народов и народностей, которые относятся к десяткам религиозных течений.Значение праздника как в дореволюционное, так и в настоящее время, сводится к единству людей разных религий, происхождения и статуса для достижения общей цели — стабильного гражданского мира, а также уважению к патриотизму и мужеству, которое было проявлено освободителями Москвы.День народного единства — это основание для всех граждан России осознать и почувствовать себя единым народом.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки