День народного единства России 2021: история и значение праздника
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкБолельщицы сборной России перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии
© photo: Sputnik / Nina Zotina/
День народного единства России – государственный праздник, который ежегодно празднуют 4 ноября
Праздник установили в память о событиях 1612 года, когда Москву освободили от польских интервентов - этот день является в России выходным
Sputnik Грузия рассказывает об истории и значении праздника День народного единства России.
История дня народного единства
На рубеже XVI-XVII веков в России произошла вереница трагических обстоятельств — эта эпоха вошла в историю под названием Смутное время. Историки считают, что причиной для этого послужило прекращение династии Рюриковичей.
Крайне неблагоприятная внутриэкономическая ситуация и иностранное вторжение еще более осложнили положение в стране. По призыву Святейшего патриарха Гермогена, погибшего от рук поляков за верность Православию, русский народ встал на защиту родины.
Первое ополчение распалось из-за распрей между дворянами и казаками – по ложному обвинению они убили воеводу Прокопия Ляпунова, возглавившего народное движение.
Следующее ополчение для освобождения страны создали в сентябре 1611-го по призыву земского старосты Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде. На пост главного воеводы, по предложению Минина, пригласили новгородского князя Дмитрия Пожарского.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на воздушном параде Победы в Москве
Штурмовики Су-25 на воздушном параде Победы в Москве
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Задачей народного ополчения было - освободить Москву от интервентов, отказ признать государей иноземного происхождения на русском престоле и создать новое правительство.
Огромное войско для того времени собралось под знаменами Минина и Пожарского - в ополчении для освобождения Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входящих в состав русской державы.
В марте 1612 года войско направилось из Нижнего Новгорода к Ярославлю, где был создан временный "Совет всей Земли" — правительственный орган, в котором главную роль играли посадские люди и представители мелкого служилого дворянства.
Со списком чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, обретенной в XVI веке, ополчение сумело взять штурмом Китай-город 4 ноября и изгнать поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным стимулом для возрождения государства российского. А икона Богородицы стала предметом особого почитания.
© photo: Sputnik / Ilya PitalevВид на Успенский собор в Смоленске
Вид на Успенский собор в Смоленске
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Земский собор, куда входили представители всех сословий страны, в конце февраля 1613 года избрал царем Михаила Романова - первого русского царя из династии Романовых.
Земский собор ознаменовал окончательную победу над Смутой, торжество православия и национального единства.
Уверенность, что победу одержали благодаря иконе Казанской Божьей Матери, была столь глубока, что Пожарский выстроил на собственные деньги Казанский собор на краю Красной площади.
Указом царя Алексея Михайловича в 1649-м установили обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков. Праздник отмечали в России вплоть до Революции в 1917-м.
В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божьей Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612-м.
Значение праздника
Праздник, по инициативе Межрелигиозного совета России, восстановили через 87 лет. День народного единства – как общенациональный праздник, объединяющий все народы России, учредили в декабре 2004 года.
День народного единства впервые торжественно отметили в 2005-м — Нижний Новгород стал главным центром праздничных мероприятий. Основным событием праздника стало открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
Значение праздника заключается в том, что День народного единства больше символизирует не победу, а сплочение народа, которое помогло разгромить интервентов.
© photo: Sputnik / Russian Emergency Situations Ministry / Перейти в фотобанкФлаг России развернули на льду Байкала
Флаг России развернули на льду Байкала
© photo: Sputnik / Russian Emergency Situations Ministry/
День народного единства призывает людей вспомнить важные исторические события, а также напоминает гражданам многонациональной страны о значении сплочения, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия.
На территории России проживают представители более 190 народов и народностей, которые относятся к десяткам религиозных течений.
Значение праздника как в дореволюционное, так и в настоящее время, сводится к единству людей разных религий, происхождения и статуса для достижения общей цели — стабильного гражданского мира, а также уважению к патриотизму и мужеству, которое было проявлено освободителями Москвы.
День народного единства — это основание для всех граждан России осознать и почувствовать себя единым народом.
Материал подготовлен на основе открытых источников