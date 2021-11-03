https://sputnik-georgia.ru/20211103/galatasaray---lokomotiv-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-261753492.html

"Галатасарай" - "Локомотив": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

"Галатасарай" - "Локомотив": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Галатасарай" и "Локомотив" 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T15:01+0400

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футбол

фк "локомотив"

лига европы уефа

прогнозы результатов футбольных матчей

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Для московского "Локомотива" наступает час икс в Лиге Европы УЕФА. После туров в активе "железнодорожников" только одно очко (домашняя ничья 1:1 с "Марселем") и последнее место в группе "Е". Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира, "Локо" необходимо цепляться за очки в Стамбуле. Сказать легко, а вот сделать, как мне кажется, будет очень проблематично.С середины сентября до третьей декады октября у "Локомотива" была серия из семи матчей без побед во всех турнирах (четыре ничьи и три поражения). Это привело к отставке главного тренера Марко Николича, на место которого пришел немецкий специалист Маркус Гисдоль.Слегка исправить положение удалось в последнюю неделю. "Железнодорожники" одержали две подряд победы в РПЛ. С одинаковым счетом 2:1 были обыграны "Сочи" и "Нижний Новгород". Эти результаты позволили московскому клубу подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России.Правда, провести удачный отрезок в национальном первенстве, это не то же самое, что удачно сыграть в Европе. Тем более против "Галатасарая" на его поле. В последних девяти матчах "львы" потерпели только одно поражение, проиграв в стамбульском дерби "Бешикташу" 1:2. В оставшихся восьми встречах подопечные опытного Фатиха Терима одержали шесть побед. Среди "жертв" турок есть и "Локомотив", который две недели назад был обыгран в Москве 1:0.Нельзя обойти стороной и тот факт, что только "Галатасарай" и английский "Вест Хэм" не пропустили ни одного гола в трех матчах Лиги Европы.Нет ничего удивительного в том, что букмекеры отдают предпочтение хозяевам в предстоящем противостоянии. На победу "Галатасарая" можно поставить с коэффициентом 1,7 (против 4,9 у "Локо").Сейчас "железнодорожники" смотрятся очень неплохо. Но опять же на уровне российского чемпионата. Как показывает практика, для выступления на европейской арене российским клубам постоянно чего-то не хватает – физики, техники, мотивации. Думаю, матч в Стамбуле станет очередным подтверждением этой статистики.Ставка: "Галатасарай" победит за 1,7.

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футбол, фк "локомотив", лига европы уефа, прогнозы результатов футбольных матчей