https://sputnik-georgia.ru/20211103/kak-dolgo-mozhno-zavisat-v-telefone-bez-uscherba-zreniyu-otvet-vracha-261741619.html
Как долго можно "зависать" в телефоне без ущерба зрению? Ответ врача
Как долго можно "зависать" в телефоне без ущерба зрению? Ответ врача
Что делать, если хочется "зависать" в мобильном телефоне, а вот ослепнуть не хочется – лайфхак от специалиста 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T11:08+0400
2021-11-03T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Не более шести часов – это самое оптимальное время, которое не должно негативно сказываться на зрении при использовании гаджета. Так считает доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков. При этом, чем новее устройство, тем оно безопаснее, отмечает медик.По мнению врача, самая "здоровая" сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, то есть по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха.Что касается экранов современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения, то это не имеет принципиального значения. "Различия есть в угловых размерах гаджета (диагональ – ред.), расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен – он может вызывать большее утомление при работе вследствие того, что будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки", – считает специалист.Гаджеты с диагональю от 5 до 20 дюймов – это самый оптимальный вариант, утверждает офтальмолог.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210520/Udalite-eto-nemedlenno-kakie-prilozheniya-ubivayut-vash-smartfon-251771855.html
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Как долго можно "зависать" в телефоне без ущерба зрению? Ответ врача
11:08 03.11.2021 (обновлено: 11:18 03.11.2021)
Что делать, если хочется "зависать" в мобильном телефоне, а вот ослепнуть не хочется – лайфхак от специалиста
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Не более шести часов – это самое оптимальное время, которое не должно негативно сказываться на зрении при использовании гаджета. Так считает доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков. При этом, чем новее устройство, тем оно безопаснее, отмечает медик.
"Сегодня практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего. Чем более "продвинутыми" становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения" – сообщил Хомяков в беседе РИА Новости.
По мнению врача, самая "здоровая" сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, то есть по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха.
Что касается экранов современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения, то это не имеет принципиального значения.
"Различия есть в угловых размерах гаджета (диагональ – ред.), расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен – он может вызывать большее утомление при работе вследствие того, что будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки", – считает специалист.
Гаджеты с диагональю от 5 до 20 дюймов – это самый оптимальный вариант, утверждает офтальмолог.
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