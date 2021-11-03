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https://sputnik-georgia.ru/20211103/kak-dolgo-mozhno-zavisat-v-telefone-bez-uscherba-zreniyu-otvet-vracha-261741619.html
Как долго можно "зависать" в телефоне без ущерба зрению? Ответ врача
Как долго можно "зависать" в телефоне без ущерба зрению? Ответ врача
Что делать, если хочется "зависать" в мобильном телефоне, а вот ослепнуть не хочется – лайфхак от специалиста 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Не более шести часов – это самое оптимальное время, которое не должно негативно сказываться на зрении при использовании гаджета. Так считает доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков. При этом, чем новее устройство, тем оно безопаснее, отмечает медик.По мнению врача, самая "здоровая" сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, то есть по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха.Что касается экранов современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения, то это не имеет принципиального значения. "Различия есть в угловых размерах гаджета (диагональ – ред.), расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен – он может вызывать большее утомление при работе вследствие того, что будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки", – считает специалист.Гаджеты с диагональю от 5 до 20 дюймов – это самый оптимальный вариант, утверждает офтальмолог.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, мобильный телефон, смартфоны

Как долго можно "зависать" в телефоне без ущерба зрению? Ответ врача

11:08 03.11.2021 (обновлено: 11:18 03.11.2021)
© photo: Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМужчина со смартфоном в руках
Мужчина со смартфоном в руках - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Владимир Песня
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Что делать, если хочется "зависать" в мобильном телефоне, а вот ослепнуть не хочется – лайфхак от специалиста
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Не более шести часов – это самое оптимальное время, которое не должно негативно сказываться на зрении при использовании гаджета. Так считает доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков. При этом, чем новее устройство, тем оно безопаснее, отмечает медик.

"Сегодня практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего. Чем более "продвинутыми" становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения" – сообщил Хомяков в беседе РИА Новости.

По мнению врача, самая "здоровая" сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, то есть по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха.
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Что касается экранов современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения, то это не имеет принципиального значения.
"Различия есть в угловых размерах гаджета (диагональ – ред.), расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен – он может вызывать большее утомление при работе вследствие того, что будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки", – считает специалист.
Гаджеты с диагональю от 5 до 20 дюймов – это самый оптимальный вариант, утверждает офтальмолог.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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