https://sputnik-georgia.ru/20211103/kak-raspredelilis-deputatskie-kresla-v-sakrebulo-tbilisi-i-batumi-261768596.html

Как распределились депутатские кресла в сакребуло Тбилиси и Батуми

Как распределились депутатские кресла в сакребуло Тбилиси и Батуми

В октябре 2021 года в Грузии прошли первый и второй туры выборов в органы местного самоуправления 03.11.2021, Sputnik Грузия

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В ходе второго тура выборов граждане Грузии избирали мэров 20 городов и районов, где в первом туре ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательный орган).И если в Тбилиси большинство депутатских кресел досталось представителям правящей партии “Грузинская мечта - демократическая Грузия”, то во втором по величине городе страны Батуми большинство мандатов досталось оппозиции. Кроме того, у оппозиционных партий, в целом, большинство в сакребуло Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки. Что касается выборов мэров, то Цаленджиха единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".Мэры в Грузии, как и депутаты сакребуло, избираются на четыре года. У мэров достаточно обширные полномочия, среди которых утверждение глав районов. Кроме того, мэрия разрабатывает бюджет муниципалитета, который должно утвердить сакребуло.При этом мэр города раз в год обязан отчитываться перед депутатами сакребуло о проделанной работе. Эффективность работы мэров напрямую связана с качеством сотрудничества с сакребуло.В инфографике Sputnik Грузия вы подробно узнаете, как распределились политические силы в Тбилиси и Батуми.

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