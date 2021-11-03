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Как распределились депутатские кресла в сакребуло Тбилиси и Батуми
Как распределились депутатские кресла в сакребуло Тбилиси и Батуми
В октябре 2021 года в Грузии прошли первый и второй туры выборов в органы местного самоуправления 03.11.2021, Sputnik Грузия
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2021-11-03T20:16+0400
политика
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В ходе второго тура выборов граждане Грузии избирали мэров 20 городов и районов, где в первом туре ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательный орган).И если в Тбилиси большинство депутатских кресел досталось представителям правящей партии “Грузинская мечта - демократическая Грузия”, то во втором по величине городе страны Батуми большинство мандатов досталось оппозиции. Кроме того, у оппозиционных партий, в целом, большинство в сакребуло Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки. Что касается выборов мэров, то Цаленджиха единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".Мэры в Грузии, как и депутаты сакребуло, избираются на четыре года. У мэров достаточно обширные полномочия, среди которых утверждение глав районов. Кроме того, мэрия разрабатывает бюджет муниципалитета, который должно утвердить сакребуло.При этом мэр города раз в год обязан отчитываться перед депутатами сакребуло о проделанной работе. Эффективность работы мэров напрямую связана с качеством сотрудничества с сакребуло.В инфографике Sputnik Грузия вы подробно узнаете, как распределились политические силы в Тбилиси и Батуми.
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политика, инфографика, батуми, мультимедиа, тбилиси, сакребуло, местные выборы, инфографика

Как распределились депутатские кресла в сакребуло Тбилиси и Батуми

20:16 03.11.2021
В октябре 2021 года в Грузии прошли первый и второй туры выборов в органы местного самоуправления
Как распределились депутатские кресла в сакребуло Тбилиси и Батуми - Sputnik Грузия
В ходе второго тура выборов граждане Грузии избирали мэров 20 городов и районов, где в первом туре ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательный орган).
И если в Тбилиси большинство депутатских кресел досталось представителям правящей партии “Грузинская мечта - демократическая Грузия”, то во втором по величине городе страны Батуми большинство мандатов досталось оппозиции. Кроме того, у оппозиционных партий, в целом, большинство в сакребуло Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки. Что касается выборов мэров, то Цаленджиха единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".
Мэры в Грузии, как и депутаты сакребуло, избираются на четыре года. У мэров достаточно обширные полномочия, среди которых утверждение глав районов. Кроме того, мэрия разрабатывает бюджет муниципалитета, который должно утвердить сакребуло.
При этом мэр города раз в год обязан отчитываться перед депутатами сакребуло о проделанной работе. Эффективность работы мэров напрямую связана с качеством сотрудничества с сакребуло.
В инфографике Sputnik Грузия вы подробно узнаете, как распределились политические силы в Тбилиси и Батуми.
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