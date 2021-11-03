https://sputnik-georgia.ru/20211103/lider-partii-droa-elene-khoshtariya-obyavila-golodovku-261770396.html
Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария объявила голодовку
Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария объявила голодовку
Собираются ли присоединиться к голодовке другие оппозиционные политики, ей пока не известно 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T20:01+0400
2021-11-03T20:01+0400
2021-11-03T20:07+0400
возвращение и арест саакашвили
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грузия
элене хоштария
михаил саакашвили
голодовка
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария объявила голодовку в знак солидарности с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Как заявила Хоштария журналистам, она отказывается от пищи до тех пор, пока заключенный в Руставской тюрьме Саакашвили, который голодает уже 34-й день, не будет переведен в гражданскую многопрофильную клинику. По словам депутата, она выбрала в качестве места протеста здание парламента, так как "этот институт полностью потерял свою функцию".Саакашвили голодает уже 34-й день, то есть с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
возвращение и арест саакашвили, политика, новости, грузия, элене хоштария, михаил саакашвили, голодовка
Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария объявила голодовку
20:01 03.11.2021 (обновлено: 20:07 03.11.2021)
Собираются ли присоединиться к голодовке другие оппозиционные политики, ей пока не известно
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария объявила голодовку в знак солидарности с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Как заявила Хоштария журналистам, она отказывается от пищи до тех пор, пока заключенный в Руставской тюрьме Саакашвили, который голодает уже 34-й день, не будет переведен в гражданскую многопрофильную клинику.
"До тех пор, пока медики не скажут, что жизни Саакашвили ничего не угрожает, я не прекращу голодовку", - сказала она.
По словам депутата, она выбрала в качестве места протеста здание парламента, так как "этот институт полностью потерял свою функцию".
Саакашвили голодает уже 34-й день, то есть с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.
Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
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