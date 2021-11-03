https://sputnik-georgia.ru/20211103/lider-partii-droa-elene-khoshtariya-obyavila-golodovku-261770396.html

Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария объявила голодовку

Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария объявила голодовку

Собираются ли присоединиться к голодовке другие оппозиционные политики, ей пока не известно 03.11.2021, Sputnik Грузия

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возвращение и арест саакашвили

политика

новости

грузия

элене хоштария

михаил саакашвили

голодовка

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария объявила голодовку в знак солидарности с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Как заявила Хоштария журналистам, она отказывается от пищи до тех пор, пока заключенный в Руставской тюрьме Саакашвили, который голодает уже 34-й день, не будет переведен в гражданскую многопрофильную клинику. По словам депутата, она выбрала в качестве места протеста здание парламента, так как "этот институт полностью потерял свою функцию".Саакашвили голодает уже 34-й день, то есть с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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возвращение и арест саакашвили, политика, новости, грузия, элене хоштария, михаил саакашвили, голодовка