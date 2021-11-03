https://sputnik-georgia.ru/20211103/marsel--latsio-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-261767455.html

"Марсель" – "Лацио": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

"Марсель" – "Лацио": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Марсель" и "Лацио" 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T20:30+0400

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После третьего тура в группе "Е" Лиги Европы УЕФА никакой ясности еще нет. Стамбульский "Галатасарай" уверенно лидирует с семью очками, но даже московский "Локомотив", замыкающий квартет с одним баллом, все еще имеет шансы на выход в плей-офф.Между турками и россиянами "зависли" римский "Лацио" и французский "Марсель", в активе которых четыре и три очка соответственно. Две недели назад клубы встречались между собой в Риме, и та встреча, достаточно неожиданно, завершилась вничью 0:0. Оба клуба пропагандируют атакующий футбол, но видимо в тот день что-то не срослось.Кстати, после той игры "Марсель" провел три встречи в чемпионате Франции, и ни в одной из них не был пробит букмекерский "верх" - ничья с ПСЖ (0:0), ничья с "Ниццой" (1:1) и победа над "Клермоном" (1:0).Что касается "Лацио", то после "нулей" с "Марселем" римляне продемонстрировали полный спектр своей игры в "Серии А". Подопечные Сарри с треском проиграли "Вероне" (1:4), скромно обыграли "Фиорентину" (1:0) и поделили очки с "Аталантой" (2:2). По два мяча в этих встречах забили Педро и Чиро Иммобиле.По мнению букмекеров фаворитом предстоящего противостояния является "Марсель". Победу французов можно взять с коэффициентом 2,25 (против 3,15 у "Лацио"). Скорее всего, это можно объяснить тем, что команда Сампаоли играет дома.Лично мне кажется, что матч в Марселе – это встреча равных на данный момент соперников и ни один из результатов не станет неожиданностью. При этом я практически не сомневаюсь в том, что, в отличие от матча двухнедельной давности, эта игра получится результативной. Оба клуба обладают отменным атакующим потенциалом, который самое время реализовывать.Ставка: обе команды забьют за 1,7.

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