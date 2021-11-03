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Пашинян: вопрос Карабаха необходимо решить в рамках Минской группы ОБСЕ
Пашинян: вопрос Карабаха необходимо решить в рамках Минской группы ОБСЕ
Конфликт должен быть урегулирован на основе права народа на самоопределение, считает армянская сторона 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T12:31+0400
2021-11-03T12:31+0400
2021-11-03T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Окончательное урегулирование нагорнокарабахского конфликта мирным путем является приоритетом для Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Sputnik Армения.Глава правительства Армении провел встречу с руководителем непризнанной Нагорнo-Карабахской республики (НКР) Араиком Арутюняном.Премьер также добавил, что в рамках Минской группы также должен быть уточнен статус Нагорного Карабаха.Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, армения, обсе, карабахский конфликт, политика, никол пашинян
Пашинян: вопрос Карабаха необходимо решить в рамках Минской группы ОБСЕ
Конфликт должен быть урегулирован на основе права народа на самоопределение, считает армянская сторона
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik.
Окончательное урегулирование нагорнокарабахского конфликта мирным путем является приоритетом для Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Sputnik Армения
.
Глава правительства Армении провел встречу с руководителем непризнанной Нагорнo-Карабахской республики (НКР) Араиком Арутюняном.
"Считаем необходимым возобновить полноценный переговорный процесс в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где, как и сопредседатели неоднократно подчеркивали, нагорнокарабахский конфликт должен быть окончательно урегулирован на основе хорошо известных принципов, включая право народа на самоопределение", - отметил Пашинян.
Премьер также добавил, что в рамках Минской группы также должен быть уточнен статус Нагорного Карабаха.
Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.
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