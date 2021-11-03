https://sputnik-georgia.ru/20211103/storonniki-saakashvili-obyavili-aktsii-u-rustavskoy-tyurmy-ezhednevnymi---video-261771260.html

Сторонники Саакашвили объявили акции у Руставской тюрьмы ежедневными - видео

Сторонники Саакашвили объявили акции у Руставской тюрьмы ежедневными - видео

Перед зданием Руставской тюрьмы, где отбывает срок Михаил Саакашвили, теперь каждый вечер будут проходить акции протеста его сторонников. Представители... 03.11.2021, Sputnik Грузия

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акции протеста

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

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Сам третий президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку, призывает своих сторонников к "поствыборной революции" для смены власти в стране. Служба госбезопасности Грузии уже отреагировала на это и предупредила, что призывы к насильственному свержению власти караются лишением свободы на срок до трех лет.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Кроме акций у Руставской тюрьмы, представители "Единого нацдвижения" проводят акции протеста в регионах страны перед большим митингом в Тбилиси, который намечен на 6 ноября. ЕНД вместе с другими партиями, которые объединились в коалицию, выражает недоверие итогам местных выборов.

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