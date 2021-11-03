https://sputnik-georgia.ru/20211103/storonniki-saakashvili-obyavili-aktsii-u-rustavskoy-tyurmy-ezhednevnymi---video-261771260.html
Сторонники Саакашвили объявили акции у Руставской тюрьмы ежедневными - видео
Сторонники Саакашвили объявили акции у Руставской тюрьмы ежедневными - видео
Перед зданием Руставской тюрьмы, где отбывает срок Михаил Саакашвили, теперь каждый вечер будут проходить акции протеста его сторонников. Представители... 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T20:21+0400
2021-11-03T20:21+0400
2021-11-03T20:32+0400
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мультимедиа
протест
акции протеста
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Сам третий президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку, призывает своих сторонников к "поствыборной революции" для смены власти в стране. Служба госбезопасности Грузии уже отреагировала на это и предупредила, что призывы к насильственному свержению власти караются лишением свободы на срок до трех лет.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Кроме акций у Руставской тюрьмы, представители "Единого нацдвижения" проводят акции протеста в регионах страны перед большим митингом в Тбилиси, который намечен на 6 ноября. ЕНД вместе с другими партиями, которые объединились в коалицию, выражает недоверие итогам местных выборов.
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видео, мультимедиа, протест, акции протеста, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео
Сторонники Саакашвили объявили акции у Руставской тюрьмы ежедневными - видео
20:21 03.11.2021 (обновлено: 20:32 03.11.2021)
Перед зданием Руставской тюрьмы, где отбывает срок Михаил Саакашвили, теперь каждый вечер будут проходить акции протеста его сторонников. Представители "Единого Нацдвижения" объявили протесты ежедневными
Сам третий президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку, призывает своих сторонников к "поствыборной революции" для смены власти в стране. Служба госбезопасности Грузии уже отреагировала на это и предупредила, что призывы к насильственному свержению власти караются лишением свободы на срок до трех лет.
Кроме акций у Руставской тюрьмы, представители "Единого нацдвижения" проводят акции протеста в регионах страны перед большим митингом в Тбилиси, который намечен на 6 ноября. ЕНД вместе с другими партиями, которые объединились в коалицию, выражает недоверие итогам местных выборов.