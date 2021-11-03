Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211103/taliban-obyavil-o-zaprete-ispolzovaniya-inostrannoy-valyuty-v-afganistane-261745164.html
"Талибан" объявил о запрете использования иностранной валюты в Афганистане
"Талибан" объявил о запрете использования иностранной валюты в Афганистане
За нарушение нового указа талибов жителям Афганистана будет грозить уголовная ответственность 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T15:16+0400
2021-11-03T15:16+0400
новости
в мире
афганистан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259922656_0:619:2541:2048_1920x0_80_0_0_7f2865c6c2855d003a845a672b464e55.jpg
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане в августе этого года, объявило о запрете использования иностранной валюты на территории страны, передает РИА Новости.Исламский Эмират, как называют талибы свое правительство, проинформировал всех торговцев и общественность, что необходимо воздержаться от использования иностранной валюты.Движение предупредило, что "нарушители этого постановления будут привлечены к уголовной ответственности".* – движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
афганистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259922656_419:600:2349:2048_1920x0_80_0_0_7b9b9e5a1e741d97bfe9edc2dc3910de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, афганистан, политика

"Талибан" объявил о запрете использования иностранной валюты в Афганистане

15:16 03.11.2021
© AP Photo / Felipe DanaБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Felipe Dana
За нарушение нового указа талибов жителям Афганистана будет грозить уголовная ответственность
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане в августе этого года, объявило о запрете использования иностранной валюты на территории страны, передает РИА Новости.
Исламский Эмират, как называют талибы свое правительство, проинформировал всех торговцев и общественность, что необходимо воздержаться от использования иностранной валюты.

"Экономическая ситуация и национальные интересы страны требуют, чтобы все афганцы платили и использовали афганскую валюту... Использование валюты негативно сказывается на экономике страны и вредит всем нашим соотечественникам", – говорится в официальном заявлении движения.

Движение предупредило, что "нарушители этого постановления будут привлечены к уголовной ответственности".
* – движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:31Россия запретила ввоз лимонов одного из производителей Турции
15:16"Талибан" объявил о запрете использования иностранной валюты в Афганистане
14:46Депутаты парламента Грузии от ЕНД решили не спешить со сдачей мандатов
14:31Лидеры России, Армении и Азербайджана встретятся 9 ноября?
14:16Никакой дистанционки – Саакашвили хочет присутствовать на судебном процессе лично
14:13ЦИК Грузии пересчитал данные еще 58 избирательных участков
13:45К Саакашвили в тюрьму вызвали ангиолога
13:31Глава МИД Грузии поздравил дипломатов с Днем грузинской дипломатии
13:14В США обнаружили пропавшего питомца Эмилио Болдуина
13:01Посольство США отреагировало на назначение новых членов Высшего совета юстиции Грузии
12:46Певец Гела Гуралиа даст сольный концерт в Москве
12:32Каладзе рассказал о планах на 2022 год
12:31Пашинян: вопрос Карабаха необходимо решить в рамках Минской группы ОБСЕ
12:15Как уберечься от ОРВИ дома? Совет врача
12:00Круглый стол: Государственный язык Грузии – сохранение, развитие и защита
11:47Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях
11:39Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных перевалило за 6 тысяч
11:24Афера на миллионы: бизнесмен в Грузии обвиняется в мошенничестве
11:08Как долго можно "зависать" в телефоне без ущерба зрению? Ответ врача
10:53Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 024