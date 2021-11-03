https://sputnik-georgia.ru/20211103/taliban-obyavil-o-zaprete-ispolzovaniya-inostrannoy-valyuty-v-afganistane-261745164.html

"Талибан" объявил о запрете использования иностранной валюты в Афганистане

"Талибан" объявил о запрете использования иностранной валюты в Афганистане

За нарушение нового указа талибов жителям Афганистана будет грозить уголовная ответственность 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T15:16+0400

2021-11-03T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане в августе этого года, объявило о запрете использования иностранной валюты на территории страны, передает РИА Новости.Исламский Эмират, как называют талибы свое правительство, проинформировал всех торговцев и общественность, что необходимо воздержаться от использования иностранной валюты.Движение предупредило, что "нарушители этого постановления будут привлечены к уголовной ответственности".* – движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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