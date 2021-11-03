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"Талибан" объявил о запрете использования иностранной валюты в Афганистане
"Талибан" объявил о запрете использования иностранной валюты в Афганистане
За нарушение нового указа талибов жителям Афганистана будет грозить уголовная ответственность 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T15:16+0400
2021-11-03T15:16+0400
2021-11-03T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане в августе этого года, объявило о запрете использования иностранной валюты на территории страны, передает РИА Новости.Исламский Эмират, как называют талибы свое правительство, проинформировал всех торговцев и общественность, что необходимо воздержаться от использования иностранной валюты.Движение предупредило, что "нарушители этого постановления будут привлечены к уголовной ответственности".* – движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, афганистан, политика
"Талибан" объявил о запрете использования иностранной валюты в Афганистане
За нарушение нового указа талибов жителям Афганистана будет грозить уголовная ответственность
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik.
Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане в августе этого года, объявило о запрете использования иностранной валюты на территории страны, передает РИА Новости
.
Исламский Эмират, как называют талибы свое правительство, проинформировал всех торговцев и общественность, что необходимо воздержаться от использования иностранной валюты.
"Экономическая ситуация и национальные интересы страны требуют, чтобы все афганцы платили и использовали афганскую валюту... Использование валюты негативно сказывается на экономике страны и вредит всем нашим соотечественникам", – говорится в официальном заявлении движения.
Движение предупредило, что "нарушители этого постановления будут привлечены к уголовной ответственности".
* – движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.
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