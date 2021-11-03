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Трагедия в Швеции: что произошло перед концертом ABBA?
Трагедия в Швеции: что произошло перед концертом ABBA?
Инцидент произошел перед началом концерта, посвященного музыкантам группы ABBA Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерсену. Мероприятие пришлось отложить 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T17:44+0400
2021-11-03T17:44+0400
2021-11-03T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Несчастный случай произошел перед концертом легендарной шведской группы ABBA - два человека погибли и один серьезно пострадал. Это случилось в шведском городе Уппсала 2 ноября.В связи с гибелью людей ABBA приняла решение на сутки отложить выпуск своего концертного трейлера."В свете трагических новостей на трибьют-концерте в Швеции вчера вечером мы решили отложить выпуск нашего концертного трейлера до завтра", – говорится в сообщении ABBA в Twitter.По информации шведской полиции, мужчина погиб, упав с седьмого этажа на двух человек в концертном зале. Другой мужчина также скончался из-за инцидента. Еще одна женщина пострадала.По данным издания Aftonbladet, вечером в Уппсале должен был пройти трибьют-концерт, посвященный музыкантам Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену, но в итоге он был отменен.Спустя долгое время ABBA вновь вернулась на сцену: знаменитый коллектив объявил, что выпустит альбом Voyage 5 ноября после почти 40-летнего перерыва. Группа также сообщила, что в честь новой пластинки в следующем году состоится концерт в Олимпийском парке в Лондоне.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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происшествия, новости, в мире, abba
Трагедия в Швеции: что произошло перед концертом ABBA?
Инцидент произошел перед началом концерта, посвященного музыкантам группы ABBA Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерсену. Мероприятие пришлось отложить
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Несчастный случай произошел перед концертом легендарной шведской группы ABBA - два человека погибли и один серьезно пострадал. Это случилось в шведском городе Уппсала 2 ноября.
В связи с гибелью людей ABBA приняла решение на сутки отложить выпуск своего концертного трейлера.
"В свете трагических новостей на трибьют-концерте в Швеции вчера вечером мы решили отложить выпуск нашего концертного трейлера до завтра", – говорится в сообщении ABBA в Twitter.
По информации шведской полиции, мужчина погиб, упав с седьмого этажа на двух человек в концертном зале. Другой мужчина также скончался из-за инцидента. Еще одна женщина пострадала.
По данным издания Aftonbladet
, вечером в Уппсале должен был пройти трибьют-концерт, посвященный музыкантам Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену, но в итоге он был отменен.
Спустя долгое время ABBA вновь вернулась на сцену: знаменитый коллектив объявил, что выпустит альбом Voyage 5 ноября после почти 40-летнего перерыва. Группа также сообщила, что в честь новой пластинки в следующем году состоится концерт в Олимпийском парке в Лондоне.
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