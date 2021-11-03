https://sputnik-georgia.ru/20211103/tragediya-v-shvetsii-chto-proizoshlo-pered-kontsertom-abba-261764025.html

Трагедия в Швеции: что произошло перед концертом ABBA?

Трагедия в Швеции: что произошло перед концертом ABBA?

Инцидент произошел перед началом концерта, посвященного музыкантам группы ABBA Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерсену. Мероприятие пришлось отложить 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T17:44+0400

2021-11-03T17:44+0400

2021-11-03T17:44+0400

происшествия

новости

в мире

abba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/18/249061581_0:139:2507:1549_1920x0_80_0_0_c6bc7c3f8331866fe2b17de27fc6c118.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Несчастный случай произошел перед концертом легендарной шведской группы ABBA - два человека погибли и один серьезно пострадал. Это случилось в шведском городе Уппсала 2 ноября.В связи с гибелью людей ABBA приняла решение на сутки отложить выпуск своего концертного трейлера."В свете трагических новостей на трибьют-концерте в Швеции вчера вечером мы решили отложить выпуск нашего концертного трейлера до завтра", – говорится в сообщении ABBA в Twitter.По информации шведской полиции, мужчина погиб, упав с седьмого этажа на двух человек в концертном зале. Другой мужчина также скончался из-за инцидента. Еще одна женщина пострадала.По данным издания Aftonbladet, вечером в Уппсале должен был пройти трибьют-концерт, посвященный музыкантам Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену, но в итоге он был отменен.Спустя долгое время ABBA вновь вернулась на сцену: знаменитый коллектив объявил, что выпустит альбом Voyage 5 ноября после почти 40-летнего перерыва. Группа также сообщила, что в честь новой пластинки в следующем году состоится концерт в Олимпийском парке в Лондоне.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, в мире, abba