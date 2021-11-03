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В США обнаружили пропавшего питомца Эмилио Болдуина
В США обнаружили пропавшего питомца Эмилио Болдуина
Семья Болдуина последние дни переживает нелучшие времена – папарацци дежурят у дома актера, не пропуская даже такой повод как находка кота 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T13:14+0400
2021-11-03T13:14+0400
2021-11-03T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Нашелся пропавший питомец семьи знаменитого актера Алека Болдуина – это бенгальский кот Эмилио.Ранее семья Болдуина, который стал участником страшного инцидента со смертельным исходом на съемках фильма в США, объявила о пропаже кота Эмилио."Мы нашли его. Спасибо всем, кто помогал", – написала в Instagram жена актера Хилария.Как выяснилось, Эмилио сломал лапу. При этом супруга Болдуина отметила, что не будет упоминать тех, кто помог семье в поисках кота, так как папарацци и таблоиды истерически пытаются связаться со всеми, кто каким-либо образом связан с Болдуинами."Пока я пишу это сообщение, люди сквозь ветви деревьев... фотографируют меня... За нами гнались на машинах, когда мы были с нашими детьми... Это опасно", – подчеркнула Хилария.Несчастный случай произошел с Алеком Болдуином на киносъемках вестерна "Ржавчина" 21 октября. На репетиции актер проверял оружие, когда оно неожиданно выстрелило. Оказалось, что пистолет заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла женщина-оператор, а режиссер был ранен. Обвинения против актера пока не выдвинуты, ведется расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, сша, алек болдуин, зарубежные звезды
В США обнаружили пропавшего питомца Эмилио Болдуина
Семья Болдуина последние дни переживает нелучшие времена – папарацци дежурят у дома актера, не пропуская даже такой повод как находка кота
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Нашелся пропавший питомец семьи знаменитого актера Алека Болдуина – это бенгальский кот Эмилио.
Ранее семья Болдуина, который стал участником страшного инцидента со смертельным исходом на съемках фильма в США, объявила о пропаже кота Эмилио.
"Мы нашли его. Спасибо всем, кто помогал", – написала в Instagram
жена актера Хилария.
Как выяснилось, Эмилио сломал лапу. При этом супруга Болдуина отметила, что не будет упоминать тех, кто помог семье в поисках кота, так как папарацци и таблоиды истерически пытаются связаться со всеми, кто каким-либо образом связан с Болдуинами.
"Пока я пишу это сообщение, люди сквозь ветви деревьев... фотографируют меня... За нами гнались на машинах, когда мы были с нашими детьми... Это опасно", – подчеркнула Хилария.
Несчастный случай произошел с Алеком Болдуином на киносъемках вестерна "Ржавчина" 21 октября. На репетиции актер проверял оружие, когда оно неожиданно выстрелило. Оказалось, что пистолет заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла женщина-оператор, а режиссер был ранен. Обвинения против актера пока не выдвинуты, ведется расследование.
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