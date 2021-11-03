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Захарова: формат "3+3" по Закавказью отвечает интересам всех его предполагаемых участников
Захарова: формат "3+3" по Закавказью отвечает интересам всех его предполагаемых участников
По ее словам, формат может и должен предложить решения как старых проблем, так и новых вызовов 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз поддержала идею создания формата "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии с одной стороны и Ирана, России и Турции – с другой.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил инициативу создания переговорного формата "3+3" по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.Вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани, в свою очередь, заявлял, что Грузии будет очень сложно участвовать в формате "3+3" вместе с Россией, однако страна должна быть представлена в крупных геополитических проектах в какой-то форме.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после августовских событий 2008 года и признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии.
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политика, россия, новости, грузия, азербайджан, турция, армения, иран, мария захарова, южный кавказ
Захарова: формат "3+3" по Закавказью отвечает интересам всех его предполагаемых участников
По ее словам, формат может и должен предложить решения как старых проблем, так и новых вызовов
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз поддержала идею создания формата "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии с одной стороны и Ирана, России и Турции – с другой.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил инициативу создания переговорного формата "3+3" по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.
"Мы считаем, что настало время переводить эти планы в практическую плоскость. Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий, раскрытию экономического и транспортного потенциала региона. Вопросов много, тем более они теперь имеют и новые вводные в виде ситуации с пандемией, которые расставила новые акценты. Поэтому формат может и должен предложить решения как старых проблем, так и новых вызовов", – сказала Захарова на брифинге.
Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.
Вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани, в свою очередь, заявлял, что Грузии будет очень сложно участвовать в формате "3+3" вместе с Россией, однако страна должна быть представлена в крупных геополитических проектах в какой-то форме.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после августовских событий 2008 года и признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии.