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Археологи в Египте нашли гробницу казначея Рамзеса II
Археологи в Египте нашли гробницу казначея Рамзеса II
Раскопки продолжаются и археологи не исключают, что обнаружат в гробнице интересные артефакты 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T07:47+0400
2021-11-04T08:21+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Археологи Каирского университета сообщили о новой находке в Египте – обнаружена гробница Птах-М-Виа, казначея Рамзеса II, сообщает РИА Новости со ссылкой на ARTnews.Чиновник Птах-М-Виа также носил титул царского писца и отвечал за жертвоприношения в фиванском храме Рамзеса II.Раскопки проводились в Саккаре в некрополе, находящемся в 25 километрах к югу от Каира. Свое название комплекс захоронений получил от имени бога плодородия и покровителя мертвых Сокара. Он изображался в виде мумии с головой сокола или самой птицей.На стенах усыпальницы сохранились иероглифы и рисунки, изображающие теленка, которого несут на заклание. Также там было найдено несколько каменных блоков. Ученые предполагают, что они могли поддерживать потолок постройки, который со временем провалился.Раскопки все еще продолжаются и, вероятно, в гробнице будут и дальше обнаруживать интересные артефакты.Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры, в период Нового Царства (1550-1069 годы до н. э.). В то время Древний Египет был на пике своего могущества.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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культура, новости, в мире, египет, археология

Археологи в Египте нашли гробницу казначея Рамзеса II

07:47 04.11.2021 (обновлено: 08:21 04.11.2021)
© photo: Sputnik / Fayed El-Gesiri / Перейти в фотобанкГорода мира. Каир
Города мира. Каир - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Fayed El-Gesiri
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Раскопки продолжаются и археологи не исключают, что обнаружат в гробнице интересные артефакты
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Археологи Каирского университета сообщили о новой находке в Египте – обнаружена гробница Птах-М-Виа, казначея Рамзеса II, сообщает РИА Новости со ссылкой на ARTnews.
Чиновник Птах-М-Виа также носил титул царского писца и отвечал за жертвоприношения в фиванском храме Рамзеса II.
Раскопки проводились в Саккаре в некрополе, находящемся в 25 километрах к югу от Каира. Свое название комплекс захоронений получил от имени бога плодородия и покровителя мертвых Сокара. Он изображался в виде мумии с головой сокола или самой птицей.
На стенах усыпальницы сохранились иероглифы и рисунки, изображающие теленка, которого несут на заклание. Также там было найдено несколько каменных блоков. Ученые предполагают, что они могли поддерживать потолок постройки, который со временем провалился.
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Раскопки все еще продолжаются и, вероятно, в гробнице будут и дальше обнаруживать интересные артефакты.
Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры, в период Нового Царства (1550-1069 годы до н. э.). В то время Древний Египет был на пике своего могущества.
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