https://sputnik-georgia.ru/20211104/arkheologi-v-egipte-nashli-grobnitsu-kaznacheya-ramzesa-ii-261776824.html

Археологи в Египте нашли гробницу казначея Рамзеса II

Археологи в Египте нашли гробницу казначея Рамзеса II

Раскопки продолжаются и археологи не исключают, что обнаружат в гробнице интересные артефакты 04.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Археологи Каирского университета сообщили о новой находке в Египте – обнаружена гробница Птах-М-Виа, казначея Рамзеса II, сообщает РИА Новости со ссылкой на ARTnews.Чиновник Птах-М-Виа также носил титул царского писца и отвечал за жертвоприношения в фиванском храме Рамзеса II.Раскопки проводились в Саккаре в некрополе, находящемся в 25 километрах к югу от Каира. Свое название комплекс захоронений получил от имени бога плодородия и покровителя мертвых Сокара. Он изображался в виде мумии с головой сокола или самой птицей.На стенах усыпальницы сохранились иероглифы и рисунки, изображающие теленка, которого несут на заклание. Также там было найдено несколько каменных блоков. Ученые предполагают, что они могли поддерживать потолок постройки, который со временем провалился.Раскопки все еще продолжаются и, вероятно, в гробнице будут и дальше обнаруживать интересные артефакты.Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры, в период Нового Царства (1550-1069 годы до н. э.). В то время Древний Египет был на пике своего могущества.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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