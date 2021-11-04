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Археологи в Египте нашли гробницу казначея Рамзеса II
Археологи в Египте нашли гробницу казначея Рамзеса II
Раскопки продолжаются и археологи не исключают, что обнаружат в гробнице интересные артефакты 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T07:47+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Археологи Каирского университета сообщили о новой находке в Египте – обнаружена гробница Птах-М-Виа, казначея Рамзеса II, сообщает РИА Новости со ссылкой на ARTnews.Чиновник Птах-М-Виа также носил титул царского писца и отвечал за жертвоприношения в фиванском храме Рамзеса II.Раскопки проводились в Саккаре в некрополе, находящемся в 25 километрах к югу от Каира. Свое название комплекс захоронений получил от имени бога плодородия и покровителя мертвых Сокара. Он изображался в виде мумии с головой сокола или самой птицей.На стенах усыпальницы сохранились иероглифы и рисунки, изображающие теленка, которого несут на заклание. Также там было найдено несколько каменных блоков. Ученые предполагают, что они могли поддерживать потолок постройки, который со временем провалился.Раскопки все еще продолжаются и, вероятно, в гробнице будут и дальше обнаруживать интересные артефакты.Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры, в период Нового Царства (1550-1069 годы до н. э.). В то время Древний Египет был на пике своего могущества.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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культура, новости, в мире, египет, археология
Археологи в Египте нашли гробницу казначея Рамзеса II
07:47 04.11.2021 (обновлено: 08:21 04.11.2021)
Раскопки продолжаются и археологи не исключают, что обнаружат в гробнице интересные артефакты
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik.
Археологи Каирского университета сообщили о новой находке в Египте – обнаружена гробница Птах-М-Виа, казначея Рамзеса II, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ARTnews.
Чиновник Птах-М-Виа также носил титул царского писца и отвечал за жертвоприношения в фиванском храме Рамзеса II.
Раскопки проводились в Саккаре в некрополе, находящемся в 25 километрах к югу от Каира. Свое название комплекс захоронений получил от имени бога плодородия и покровителя мертвых Сокара. Он изображался в виде мумии с головой сокола или самой птицей.
На стенах усыпальницы сохранились иероглифы и рисунки, изображающие теленка, которого несут на заклание. Также там было найдено несколько каменных блоков. Ученые предполагают, что они могли поддерживать потолок постройки, который со временем провалился.
Раскопки все еще продолжаются и, вероятно, в гробнице будут и дальше обнаруживать интересные артефакты.
Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры, в период Нового Царства (1550-1069 годы до н. э.). В то время Древний Египет был на пике своего могущества.
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