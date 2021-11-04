https://sputnik-georgia.ru/20211104/aviakatastrofa-pod-irkutskom-na-bortu-samoleta-nakhodilis-devyat-chelovek-261776663.html

Авиакатастрофа под Иркутском: на борту самолета находились девять человек

Авиакатастрофа под Иркутском: на борту самолета находились девять человек

Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших 04.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Жертвами авиакатастрофы под Иркутском стали девять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.Ранее сообщалось, что на борту находились семь членов экипажа – три гражданина Белоруссии, два гражданина Украины и два россиянина. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев не исключал, что в самолете также могли находиться еще два человека.Как уточнил иркутский губернатор Игорь Кобзев, речь идет о генеральном директоре и первом замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье". "Это граждане России – Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", – сказал он.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 15:50 тбс при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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