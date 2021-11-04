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Авиакатастрофа под Иркутском: на борту самолета находились девять человек
Авиакатастрофа под Иркутском: на борту самолета находились девять человек
Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Жертвами авиакатастрофы под Иркутском стали девять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.Ранее сообщалось, что на борту находились семь членов экипажа – три гражданина Белоруссии, два гражданина Украины и два россиянина. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев не исключал, что в самолете также могли находиться еще два человека.Как уточнил иркутский губернатор Игорь Кобзев, речь идет о генеральном директоре и первом замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье". "Это граждане России – Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", – сказал он.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 15:50 тбс при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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происшествия, россия, новости, авиакатастрофа, новости из россии

Авиакатастрофа под Иркутском: на борту самолета находились девять человек

08:01 04.11.2021 (обновлено: 08:25 04.11.2021)
© photo: Sputnik / Kirill Shpitsin / Перейти в фотобанкСамолёт Ан-12 разбился в Иркутской области
Самолёт Ан-12 разбился в Иркутской области - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Kirill Shpitsin
/
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Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Жертвами авиакатастрофы под Иркутском стали девять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
Ранее сообщалось, что на борту находились семь членов экипажа – три гражданина Белоруссии, два гражданина Украины и два россиянина. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев не исключал, что в самолете также могли находиться еще два человека.

"На борту находились семь членов экипажа и двое сопровождающих. Найдены шесть тел и четыре фрагмента", – сообщил представитель прокуратуры.

Как уточнил иркутский губернатор Игорь Кобзев, речь идет о генеральном директоре и первом замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье".
"Это граждане России – Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", – сказал он.
Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 15:50 тбс при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.
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