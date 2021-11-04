https://sputnik-georgia.ru/20211104/denis-pushilin-v-eksklyuzivnom-intervyu-bolshie-sobytiya-blitskrig-ukrainy-261804336.html

Денис Пушилин в эксклюзивном интервью: большие события, блицкриг Украины

Денис Пушилин в эксклюзивном интервью: большие события, блицкриг Украины

Смотрите в видео, что рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эксклюзивном интервью для "Sputnik на русском" 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T23:49+0400

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украина

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Денис Пушилин ответил на ряд вопросов, в том числе готовы ли в Донецке к украинскому блицкригу этой зимой? Администрация Порошенко или Зеленского: кто предпочтительнее для Донбасса? Как за последние годы изменилось восприятие украинцев и Украины в Донбассе? Есть ли на Украине конкретные политики и партии, с которыми руководство ДНР и ЛНР готово к диалогу?Также Денис Пушилин обсудил с ведущим такие темы, как отъезд населения в Россию - ждет ли Донбасс кадровый кризис в ближайшем будущем? К каким компромиссам готово руководство ДНР? Команда Пушилина и политиков Донбасса: пойдут ли они в большую украинскую политику? Самоидентичность Донбасса: какая она?

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видео, украина, мультимедиа, видео