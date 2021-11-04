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Денис Пушилин в эксклюзивном интервью: большие события, блицкриг Украины
Денис Пушилин в эксклюзивном интервью: большие события, блицкриг Украины
Смотрите в видео, что рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эксклюзивном интервью для "Sputnik на русском" 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T23:49+0400
2021-11-04T23:49+0400
2021-11-04T23:50+0400
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Денис Пушилин ответил на ряд вопросов, в том числе готовы ли в Донецке к украинскому блицкригу этой зимой? Администрация Порошенко или Зеленского: кто предпочтительнее для Донбасса? Как за последние годы изменилось восприятие украинцев и Украины в Донбассе? Есть ли на Украине конкретные политики и партии, с которыми руководство ДНР и ЛНР готово к диалогу?Также Денис Пушилин обсудил с ведущим такие темы, как отъезд населения в Россию - ждет ли Донбасс кадровый кризис в ближайшем будущем? К каким компромиссам готово руководство ДНР? Команда Пушилина и политиков Донбасса: пойдут ли они в большую украинскую политику? Самоидентичность Донбасса: какая она?
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видео, украина, мультимедиа, видео
Денис Пушилин в эксклюзивном интервью: большие события, блицкриг Украины
23:49 04.11.2021 (обновлено: 23:50 04.11.2021)
Смотрите в видео, что рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эксклюзивном интервью для "Sputnik на русском"
Денис Пушилин ответил на ряд вопросов, в том числе готовы ли в Донецке к украинскому блицкригу этой зимой? Администрация Порошенко или Зеленского: кто предпочтительнее для Донбасса? Как за последние годы изменилось восприятие украинцев и Украины в Донбассе? Есть ли на Украине конкретные политики и партии, с которыми руководство ДНР и ЛНР готово к диалогу?
Также Денис Пушилин обсудил с ведущим такие темы, как отъезд населения в Россию - ждет ли Донбасс кадровый кризис в ближайшем будущем? К каким компромиссам готово руководство ДНР? Команда Пушилина и политиков Донбасса: пойдут ли они в большую украинскую политику? Самоидентичность Донбасса: какая она?