https://sputnik-georgia.ru/20211104/dozhd-iz-roz-na-gruzinskoy-svadbe-vo-vremya-pandemii-i-akterskaya-kulinariya-v-germanii-261744382.html

Дождь из роз на грузинской свадьбе во время пандемии и актерская кулинария в Германии

Дождь из роз на грузинской свадьбе во время пандемии и актерская кулинария в Германии

В рубрике "Грузины за рубежом" мы знакомим вас с жизнью актера и режиссера Вако Мандзулашвили в Германии 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T12:01+0400

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грузия

аналитика

интервью

грузины за рубежом

германия

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Впервые он до конца вкусил ощущение сцены в период работы над дебютной ролью, в которую он вложил, как говорится, всю душу. Сегодня он живет в Германии и знакомит местных жителей с грузинской культурой и традициями. Принимал участие в организации многих важных мероприятий, в том числе джаз-фестиваля, на котором Грузия была представлена впервые.– Почему вы выбрали профессиональный путь матери – актрисы и руководителя театра, а не отца – медика?– Я с детства любил рисование, танцы, песни и спорт. Словом, больше нравилась активная жизнь, нежели "академичная". Оба родителя водили меня с собой на работу, но нахождение на сцене давало какие-то иные, особые, волшебные ощущения, и мой выбор был обусловлен, видимо, ими.– Какая из ролей, сыгранных в Грузии, стала самой запоминающейся?– По сей день помню роль Ионы в спектакле Лаши Табукашвили "Укрощают ястреба". Режиссером спектакля был Гоча Капанадзе. Это была моя первая большая роль, над которой я работал, что называется, в полную силу. И как раз тогда до конца понял, как актер должен вживаться в персонаж, который играешь, и как его представлять перед зрителем.– В каких культурно-театральных проектах вам доводилось участвовать в Германии, в Кельне?– Вместе с актерами Тамар Бурдули и Зазой Доксановым я участвовал в Кельнском международном театральном фестивале. Режиссура фестиваля принадлежит Лаше Шерозия. Рабочий процесс был веселым и в то же время ответственным. На столь масштабном фестивале театр должен представлять в день хотя бы три спектакля. Зрителю удавалось ежедневно смотреть примерно по четыре спектакля.– Знаю, что в организации джаз-фестиваля в Германии была и ваша лепта. Расскажите, как это произошло?– Да, в организации Leverkusener Jazz Festival, на котором выступали Нино Катамадзе и сванская группа "Лиле", вместе с Тамар Бурдули и Тило Хедер активно участвовал и я. На джаз-фестивале, который существует уже 40 лет, Грузия тогда предстала впервые. Я всегда хотел поблагодарить госпожу Нино Катамадзе и ее замечательный бэнд, также сванскую фольклорную группу "Лиле" за поддержку в этом крайне ответственном деле. Поэтому сейчас пользуюсь случаем и выражаю им свою глубокую благодарность.– Видел ли кельнский зритель какой-либо грузинский спектакль?– В Кельне от имени Литературного театра, почетным членом которого я являюсь, мы показали спектакль, поставленный в Германии по пьесе Лаши Табукашвили, "За ставнями – весна". Его режиссером стал Бека Турманидзе. Спектакль был интересен еще и тем, что в нем принимали участие работающие в Грузии и Германии грузинские актеры.– Правда, что и сцену собственной свадьбы "поставили" вы?– Из-за пандемии я и Тамар Бурдули свадьбу заранее не планировали, мы не умещались в сроках, поэтому все получилось спонтанно. Однако благодаря друзьям зрелище вышло настолько интересным и красивым, что действительно было похоже на постановку. Наша свадьба закончилась дождиком из роз, что привнесло неописуемый аромат и особенный настрой. Здесь, в Кельне, мы, люди искусства, живем как одна семья. И дело делаем вместе, и радость друг друга разделяем.– Каково это, когда в семье два служителя искусства?– Такое сосуществование очень интересно. Меня и Тамар объединяет общее дело и искусство. Это дает возможность легко преодолевать и бытовые проблемы. Счастье все воспринимают по-своему. Лично для меня счастье – заниматься любимым делом и быть рядом с теми людьми, кого очень люблю.– Какое из мероприятий в Германии, проведенных до пандемии, вы хотели бы вспомнить?– Прежде всего – уличный фестиваль 2019 года "Тбилисоба". Это был совместный проект Обменного общества грузино-немецкой культуры и консульства Грузии. Тот грузинский фестиваль видели многие немцы, в результате чего у них появилось желание приехать в Грузию, в Тбилиси. Кроме того, для наших эмигрантов мы провели множество незабываемых грузинских вечеров и праздников.– Как вы познакомили немцев с грузинской традиционной кухней?– Я – гурман и очень люблю грузинскую кухню. Наверное, все это и моя главная профессия помогли мне в том, чтобы я попробовал себя на поприще повара. Во время пандемии я устроил, так сказать, маленькую импровизированную сцену и вместе с женой мы "играли поваров". Наши немецкие друзья таким зрелищем остались очень довольны. В особенности им понравились баклажаны и хачапури, приготовленные моей женой, шашлык и хинкали также заняли достойное место в том "показе". На той маленькой сцене сейчас обычно проводятся литературно-музыкальные, фольклорные вечера и выставки.Сегодня я несколько угнетен и обеспокоен. Мне не нравится то, что происходит в мире. Когда закончится пандемия, и у меня будут развязаны руки, я вернусь к любимому делу и таким образом буду еще активнее популяризировать свою родину в Германии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аналитика, интервью, грузины за рубежом, германия