https://sputnik-georgia.ru/20211104/gruziya-zavoevala-vtoroe-zoloto-na-molodezhnom-chempionate-mira-po-borbe-261781109.html
Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе
Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе
Для грузинского борца это уже третий подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T11:22+0400
2021-11-04T11:22+0400
2021-11-04T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Айвенго Рикадзе завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира (U-23) в столице Сербии – Белграде.В финале соревнований в весовой категории до 82 кг Рикадзе победил Рамона Бетшара из Швейцарии со счетом 5:1.Для грузинского борца это уже третий подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне. В апреле Рикадзе стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы в Польше, а месяц спустя занял третье место на молодежном ЧЕ в Северной Македонии.Для сборной Грузии золотая медаль Рикадзе стала второй на турнире в Белграде. Ранее чемпионом мира стал Лери Абуладзе, выигравший соревнования в категории до 63 кг.Таким образом, борцы сборной Грузии завоевали на нынешнем молодежном ЧМ три медали. Помимо двух золотых наград в копилке нашей команды бронза Фридона Абуладзе (-60 кг).С 5 по 7 ноября, там же в Белграде, состоится молодежный чемпионат мира по вольной борьбе. Сборную Грузии на турнире представят 10 спортсменов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, борьба
Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе
Для грузинского борца это уже третий подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Айвенго Рикадзе завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира (U-23) в столице Сербии – Белграде.
В финале соревнований
в весовой категории до 82 кг Рикадзе победил Рамона Бетшара из Швейцарии со счетом 5:1.
Для грузинского борца это уже третий подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне. В апреле Рикадзе стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы в Польше, а месяц спустя занял третье место на молодежном ЧЕ в Северной Македонии.
Для сборной Грузии золотая медаль Рикадзе стала второй на турнире в Белграде. Ранее чемпионом мира стал Лери Абуладзе, выигравший соревнования в категории до 63 кг.
Таким образом, борцы сборной Грузии завоевали на нынешнем молодежном ЧМ три медали. Помимо двух золотых наград в копилке нашей команды бронза Фридона Абуладзе (-60 кг).
С 5 по 7 ноября, там же в Белграде, состоится молодежный чемпионат мира по вольной борьбе. Сборную Грузии на турнире представят 10 спортсменов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.