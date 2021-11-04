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Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе
Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе
Для грузинского борца это уже третий подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне 04.11.2021, Sputnik Грузия
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борьба
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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Айвенго Рикадзе завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира (U-23) в столице Сербии – Белграде.В финале соревнований в весовой категории до 82 кг Рикадзе победил Рамона Бетшара из Швейцарии со счетом 5:1.Для грузинского борца это уже третий подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне. В апреле Рикадзе стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы в Польше, а месяц спустя занял третье место на молодежном ЧЕ в Северной Македонии.Для сборной Грузии золотая медаль Рикадзе стала второй на турнире в Белграде. Ранее чемпионом мира стал Лери Абуладзе, выигравший соревнования в категории до 63 кг.Таким образом, борцы сборной Грузии завоевали на нынешнем молодежном ЧМ три медали. Помимо двух золотых наград в копилке нашей команды бронза Фридона Абуладзе (-60 кг).С 5 по 7 ноября, там же в Белграде, состоится молодежный чемпионат мира по вольной борьбе. Сборную Грузии на турнире представят 10 спортсменов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, борьба

Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе

11:22 04.11.2021
© FB / GeoWrestling борец греко-римского стиля Айвенго Рикадзе
борец греко-римского стиля Айвенго Рикадзе - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© FB / GeoWrestling
Для грузинского борца это уже третий подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Айвенго Рикадзе завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира (U-23) в столице Сербии – Белграде.
В финале соревнований в весовой категории до 82 кг Рикадзе победил Рамона Бетшара из Швейцарии со счетом 5:1.
Для грузинского борца это уже третий подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне. В апреле Рикадзе стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы в Польше, а месяц спустя занял третье место на молодежном ЧЕ в Северной Македонии.
Для сборной Грузии золотая медаль Рикадзе стала второй на турнире в Белграде. Ранее чемпионом мира стал Лери Абуладзе, выигравший соревнования в категории до 63 кг.
Таким образом, борцы сборной Грузии завоевали на нынешнем молодежном ЧМ три медали. Помимо двух золотых наград в копилке нашей команды бронза Фридона Абуладзе (-60 кг).
С 5 по 7 ноября, там же в Белграде, состоится молодежный чемпионат мира по вольной борьбе. Сборную Грузии на турнире представят 10 спортсменов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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