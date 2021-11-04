https://sputnik-georgia.ru/20211104/gruziya-zavoevala-vtoroe-zoloto-na-molodezhnom-chempionate-mira-po-borbe-261781109.html

Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе

Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе

Для грузинского борца это уже третий подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T11:22+0400

2021-11-04T11:22+0400

2021-11-04T11:22+0400

спорт

новости

грузия

борьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261780971_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_8455e64f4488f9def8ffcc215fa59c31.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Айвенго Рикадзе завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира (U-23) в столице Сербии – Белграде.В финале соревнований в весовой категории до 82 кг Рикадзе победил Рамона Бетшара из Швейцарии со счетом 5:1.Для грузинского борца это уже третий подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне. В апреле Рикадзе стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы в Польше, а месяц спустя занял третье место на молодежном ЧЕ в Северной Македонии.Для сборной Грузии золотая медаль Рикадзе стала второй на турнире в Белграде. Ранее чемпионом мира стал Лери Абуладзе, выигравший соревнования в категории до 63 кг.Таким образом, борцы сборной Грузии завоевали на нынешнем молодежном ЧМ три медали. Помимо двух золотых наград в копилке нашей команды бронза Фридона Абуладзе (-60 кг).С 5 по 7 ноября, там же в Белграде, состоится молодежный чемпионат мира по вольной борьбе. Сборную Грузии на турнире представят 10 спортсменов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, борьба