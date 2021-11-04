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Как уберечься от горячего "сока" хинкали и остаться в чистой одежде? Советы повара
Как уберечься от горячего "сока" хинкали и остаться в чистой одежде? Советы повара
Использовать вилку можно, главное не прокалывать основное "тело" хинкали, отметила повар 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T14:11+0400
2021-11-04T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik.Повар ресторана "Колхети" в Тбилиси Нана Квирквелия в беседе с РИА Новости рассказала, как есть хинкали, чтобы не испачкать одежду.По словам повара, главное не прокалывать вилкой основное "тело" хинкали, иначе весь бульон вытечет.Она также отметила, что туристы все больше стали интересоваться мини-вариантом хинкали, которые принято называть "хинкила", однако все равно предпочитают традиционные хинкали, так как в них больше бульона. Единственное дополнение, которое необходимо хинкали – свежемолотый черный перец, который нужно посыпать, пока они горячие.К хинкали подают пиво, водку или чачу, запивать их вином в Грузии не принято, рассказала Квирквелия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, хинкали

Как уберечься от горячего "сока" хинкали и остаться в чистой одежде? Советы повара

14:11 04.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliХинкали
Хинкали - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Использовать вилку можно, главное не прокалывать основное "тело" хинкали, отметила повар
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik.Повар ресторана "Колхети" в Тбилиси Нана Квирквелия в беседе с РИА Новости рассказала, как есть хинкали, чтобы не испачкать одежду.
По словам повара, главное не прокалывать вилкой основное "тело" хинкали, иначе весь бульон вытечет.

"Не соглашусь с тем, что кушать хинкали вилкой считается дурным тоном. Дурным тоном считается разрезать хинкали вилкой и ножом. Но если вилку воткнуть в "хвостик", перевернуть его и выпить весь бульон, то можно не только уберечься от горячего "сока", но и не испачкать руки", – сказала она.

Она также отметила, что туристы все больше стали интересоваться мини-вариантом хинкали, которые принято называть "хинкила", однако все равно предпочитают традиционные хинкали, так как в них больше бульона. Единственное дополнение, которое необходимо хинкали – свежемолотый черный перец, который нужно посыпать, пока они горячие.
К хинкали подают пиво, водку или чачу, запивать их вином в Грузии не принято, рассказала Квирквелия.
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