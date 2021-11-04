https://sputnik-georgia.ru/20211104/kak-uberechsya-ot-goryachego-soka-khinkali-i-ostatsya-v-chistoy-odezhde-sovety-povara-261788353.html

Как уберечься от горячего "сока" хинкали и остаться в чистой одежде? Советы повара

Как уберечься от горячего "сока" хинкали и остаться в чистой одежде? Советы повара

Использовать вилку можно, главное не прокалывать основное "тело" хинкали, отметила повар 04.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik.Повар ресторана "Колхети" в Тбилиси Нана Квирквелия в беседе с РИА Новости рассказала, как есть хинкали, чтобы не испачкать одежду.По словам повара, главное не прокалывать вилкой основное "тело" хинкали, иначе весь бульон вытечет.Она также отметила, что туристы все больше стали интересоваться мини-вариантом хинкали, которые принято называть "хинкила", однако все равно предпочитают традиционные хинкали, так как в них больше бульона. Единственное дополнение, которое необходимо хинкали – свежемолотый черный перец, который нужно посыпать, пока они горячие.К хинкали подают пиво, водку или чачу, запивать их вином в Грузии не принято, рассказала Квирквелия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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