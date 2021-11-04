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Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике - фото
Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике - фото
На полуострове Юкатан в Мексике, недалеко от Чичен-Ицы, нашли каноэ майя, которому более 1000 лет. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выгляди уникальная находка 04.11.2021, Sputnik Грузия
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Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии "Поезд майя".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ - 1,6 метра, ширина - 80 см. Предположительно каноэ могло использоваться как емкость для воды. Также его могли использовать для хранения подношений во время ритуальных церемоний.Специалисты говорят, что это первое полностью сохранившееся 1000-летнее каноэ, найденное на территории, где происходило развитие цивилизации народов майя.
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фотоленты, мультимедиа, мексика, новости в фотографиях, раскопки, фото

Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике - фото

11:07 04.11.2021
На полуострове Юкатан в Мексике, недалеко от Чичен-Ицы, нашли каноэ майя, которому более 1000 лет. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выгляди уникальная находка
Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии "Поезд майя".
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ - 1,6 метра, ширина - 80 см. Предположительно каноэ могло использоваться как емкость для воды. Также его могли использовать для хранения подношений во время ритуальных церемоний.
Специалисты говорят, что это первое полностью сохранившееся 1000-летнее каноэ, найденное на территории, где происходило развитие цивилизации народов майя.
© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

На юге Мексики археологи обнаружили деревянное каноэ майя, которому более 1000 лет

На юге Мексики археологи обнаружили деревянное каноэ майя, которому более 1000 лет - Sputnik Грузия
1/6
© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

На юге Мексики археологи обнаружили деревянное каноэ майя, которому более 1000 лет

© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

Его нашли в пресноводном бассейне недалеко от разрушенного города майя Чичен-Ица

Его нашли в пресноводном бассейне недалеко от разрушенного города майя Чичен-Ица - Sputnik Грузия
2/6
© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

Его нашли в пресноводном бассейне недалеко от разрушенного города майя Чичен-Ица

© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

Ученые полагают, что, вероятно, плавсредство использовали для добычи воды или ритуалов

Ученые полагают, что, вероятно, плавсредство использовали для добычи воды или ритуалов - Sputnik Грузия
3/6
© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

Ученые полагают, что, вероятно, плавсредство использовали для добычи воды или ритуалов

© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

Редкая находка была обнаружена при строительстве новой туристической железной дороги

Редкая находка была обнаружена при строительстве новой туристической железной дороги - Sputnik Грузия
4/6
© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

Редкая находка была обнаружена при строительстве новой туристической железной дороги

© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

Размер каноэ составляет более 1,6 метра

Размер каноэ составляет более 1,6 метра - Sputnik Грузия
5/6
© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

Размер каноэ составляет более 1,6 метра

© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

Также, археологи обнаружили керамику, ритуальный нож и фрески в форме рук на скале в пресноводном бассейне

Также, археологи обнаружили керамику, ритуальный нож и фрески в форме рук на скале в пресноводном бассейне - Sputnik Грузия
6/6
© REUTERS / Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH)

Также, археологи обнаружили керамику, ритуальный нож и фрески в форме рук на скале в пресноводном бассейне

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