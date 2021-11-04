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Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике - фото

Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике - фото

На полуострове Юкатан в Мексике, недалеко от Чичен-Ицы, нашли каноэ майя, которому более 1000 лет. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выгляди уникальная находка 04.11.2021, Sputnik Грузия

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Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии "Поезд майя".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ - 1,6 метра, ширина - 80 см. Предположительно каноэ могло использоваться как емкость для воды. Также его могли использовать для хранения подношений во время ритуальных церемоний.Специалисты говорят, что это первое полностью сохранившееся 1000-летнее каноэ, найденное на территории, где происходило развитие цивилизации народов майя.

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