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Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике - фото
Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике - фото
На полуострове Юкатан в Мексике, недалеко от Чичен-Ицы, нашли каноэ майя, которому более 1000 лет. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выгляди уникальная находка 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T11:07+0400
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Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии "Поезд майя".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ - 1,6 метра, ширина - 80 см. Предположительно каноэ могло использоваться как емкость для воды. Также его могли использовать для хранения подношений во время ритуальных церемоний.Специалисты говорят, что это первое полностью сохранившееся 1000-летнее каноэ, найденное на территории, где происходило развитие цивилизации народов майя.
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Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике - фото
На полуострове Юкатан в Мексике, недалеко от Чичен-Ицы, нашли каноэ майя, которому более 1000 лет. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выгляди уникальная находка
Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии "Поезд майя".
По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ - 1,6 метра, ширина - 80 см. Предположительно каноэ могло использоваться как емкость для воды. Также его могли использовать для хранения подношений во время ритуальных церемоний.
Специалисты говорят, что это первое полностью сохранившееся 1000-летнее каноэ, найденное на территории, где происходило развитие цивилизации народов майя.
На юге Мексики археологи обнаружили деревянное каноэ майя, которому более 1000 лет
Его нашли в пресноводном бассейне недалеко от разрушенного города майя Чичен-Ица
Ученые полагают, что, вероятно, плавсредство использовали для добычи воды или ритуалов
Редкая находка была обнаружена при строительстве новой туристической железной дороги
Размер каноэ составляет более 1,6 метра
Также, археологи обнаружили керамику, ритуальный нож и фрески в форме рук на скале в пресноводном бассейне