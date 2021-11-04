https://sputnik-georgia.ru/20211104/pervye-kadry-s-mesta-krusheniya-gruzovogo-an-12-pod-irkutskom---video-261779204.html

Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео

Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео

Лайнер летел из Якутска в аэропорт базирования. При посадке экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего пропал с радаров. Смотрите видео с... 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T10:09+0400

2021-11-04T10:09+0400

2021-11-04T10:30+0400

происшествия

видео

мультимедиа

иркутск

крушение самолета

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Воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно", сообщает Sputnik Беларусь.На борту, предварительно, находились граждане Беларуси, России и Украины. По данным губернатора Красноярского края, все 5 членов экипажа и 2 пассажира погибли. Минтранс Беларуси создает специальную комиссию по выяснению обстоятельств происшествия. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает СК РФ. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, видео, мультимедиа, иркутск, крушение самолета, видео