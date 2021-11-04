https://sputnik-georgia.ru/20211104/pervye-kadry-s-mesta-krusheniya-gruzovogo-an-12-pod-irkutskom---video-261779204.html
Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео
Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео
Лайнер летел из Якутска в аэропорт базирования. При посадке экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего пропал с радаров. Смотрите видео с... 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T10:09+0400
2021-11-04T10:09+0400
2021-11-04T10:30+0400
происшествия
видео
мультимедиа
иркутск
крушение самолета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261778764_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dcd0535a1b86d6cf4386368189d4158.jpg
Воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно", сообщает Sputnik Беларусь.На борту, предварительно, находились граждане Беларуси, России и Украины. По данным губернатора Красноярского края, все 5 членов экипажа и 2 пассажира погибли. Минтранс Беларуси создает специальную комиссию по выяснению обстоятельств происшествия. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает СК РФ. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.
иркутск
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261778764_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd659d506857255418f55e8656377759.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, видео, мультимедиа, иркутск, крушение самолета, видео
Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео
10:09 04.11.2021 (обновлено: 10:30 04.11.2021)
Лайнер летел из Якутска в аэропорт базирования. При посадке экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего пропал с радаров. Смотрите видео с места крушения самолета
Воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно", сообщает Sputnik Беларусь
.
На борту, предварительно, находились граждане Беларуси, России и Украины. По данным губернатора Красноярского края, все 5 членов экипажа и 2 пассажира погибли.
Минтранс Беларуси создает специальную комиссию по выяснению обстоятельств происшествия. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает СК РФ.
Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.