Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211104/pervye-kadry-s-mesta-krusheniya-gruzovogo-an-12-pod-irkutskom---video-261779204.html
Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео
Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео
Лайнер летел из Якутска в аэропорт базирования. При посадке экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего пропал с радаров. Смотрите видео с... 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T10:09+0400
2021-11-04T10:30+0400
происшествия
видео
мультимедиа
иркутск
крушение самолета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261778764_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dcd0535a1b86d6cf4386368189d4158.jpg
Воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно", сообщает Sputnik Беларусь.На борту, предварительно, находились граждане Беларуси, России и Украины. По данным губернатора Красноярского края, все 5 членов экипажа и 2 пассажира погибли. Минтранс Беларуси создает специальную комиссию по выяснению обстоятельств происшествия. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает СК РФ. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.
иркутск
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261778764_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd659d506857255418f55e8656377759.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, видео, мультимедиа, иркутск, крушение самолета, видео

Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео

10:09 04.11.2021 (обновлено: 10:30 04.11.2021)
© Sputnik
Лайнер летел из Якутска в аэропорт базирования. При посадке экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего пропал с радаров. Смотрите видео с места крушения самолета
Воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно", сообщает Sputnik Беларусь.
На борту, предварительно, находились граждане Беларуси, России и Украины. По данным губернатора Красноярского края, все 5 членов экипажа и 2 пассажира погибли.
Минтранс Беларуси создает специальную комиссию по выяснению обстоятельств происшествия. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает СК РФ.
Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:07Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике - фото
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 206
10:22Саломе Зурабишвили назвала избрание новых членов Высшего совета юстиции "непонятным шагом"
10:09Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео
10:07В "Газпроме" заявили, что не заинтересованы в высоких ценах на газ в Европе
09:20Курс лари на четверг – 3,1576 GEL/$1
09:01В Грузии за девять месяцев 2021 года ДТП унесли жизни 305 человек
08:31В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых
08:01Авиакатастрофа под Иркутском: на борту самолета находились девять человек
07:47Археологи в Египте нашли гробницу казначея Рамзеса II
07:31Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе
07:01Грузия присоединилась к "Коалиции высоких амбиций"
00:20У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента
ВчераЕще один грузинский политик начал голодовку в знак солидарности с Саакашвили
ВчераПрезидент Грузии заявила, что настоящих победителей в результате выборов нет
ВчераПрезидент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса
Вчера"Нет и никогда" – президент Грузии о помиловании Саакашвили
ВчераСторонники Саакашвили объявили акции у Руставской тюрьмы ежедневными - видео
ВчераКак распределились депутатские кресла в сакребуло Тбилиси и Батуми
ВчераЛидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария объявила голодовку