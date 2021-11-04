https://sputnik-georgia.ru/20211104/putin-i-lukashenko-podpisali-dekret-soyuznogo-gosudarstva-261801986.html

Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

Декрет утверждает основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы 04.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, приняли и утвердили Военную доктрину, сообщает РИА Новости."Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — сказал Лукашенко на онлайн-заседании Высшего госсовета СГ.Лидеры также утвердили военную доктрину, приняли концепцию миграционной политики.Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.

https://sputnik-georgia.ru/20210521/Ekspert-sposobny-li-Rossiya-i-Belarus-protivostoyat-NATO-251797784.html

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