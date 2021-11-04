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https://sputnik-georgia.ru/20211104/rasprostraniteley-dezinformatsii-o-prezidente-turtsii-privlekut-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-261803821.html
Распространителей дезинформации о президенте Турции привлекут к уголовной ответственности
Распространителей дезинформации о президенте Турции привлекут к уголовной ответственности
Виртуальное патрулирование Турции обнаружило, что в Twitter запущен хэштег #death, под которым распространялась дезинформация, оскорбляющая честь президента 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T22:38+0400
2021-11-04T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Уголовное дело в отношении 30 человек возбудили в Турции из-за распространения в Twitter "дезинформирующих постов" о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане, сообщает местное издание АА со ссылкой на заявление Главного управления безопасности."В рамках проведенного виртуального патрулирования было обнаружено, что в Twitter запущен хэштег #death. Под хэштегом были идентифицированы 30 человек, которые распространяли дезинформацию и разного рода контент, оскорбляющий честь и достоинство нашего президента. Против них возбуждены дела, ведется расследование", - говорится в сообщении.Также сообщается, что проводятся необходимые расследования по сообщениям, содержащим дезинформацию, результаты направляются в судебные органы.Распространяемая дезинформация в основном касалась здоровья президента и появилось после того, как Эрдоган не принял участие на саммите по климату в Глазго. В администрации президента Турции для опровержения слухов выпустили специальный видеоматериал.
https://sputnik-georgia.ru/20211025/erdogan-peredumal-vysylat-poslov-zapadnykh-stran-261482702.html
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новости, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган

Распространителей дезинформации о президенте Турции привлекут к уголовной ответственности

22:38 04.11.2021 (обновлено: 23:33 04.11.2021)
© REUTERS / PRESS OFFICE OF THE PRESIDENT OF TURKEYТайип Реджеп Эрдоган
Тайип Реджеп Эрдоган - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / PRESS OFFICE OF THE PRESIDENT OF TURKEY
Виртуальное патрулирование Турции обнаружило, что в Twitter запущен хэштег #death, под которым распространялась дезинформация, оскорбляющая честь президента
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Уголовное дело в отношении 30 человек возбудили в Турции из-за распространения в Twitter "дезинформирующих постов" о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане, сообщает местное издание АА со ссылкой на заявление Главного управления безопасности.
"В рамках проведенного виртуального патрулирования было обнаружено, что в Twitter запущен хэштег #death. Под хэштегом были идентифицированы 30 человек, которые распространяли дезинформацию и разного рода контент, оскорбляющий честь и достоинство нашего президента. Против них возбуждены дела, ведется расследование", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что проводятся необходимые расследования по сообщениям, содержащим дезинформацию, результаты направляются в судебные органы.
Распространяемая дезинформация в основном касалась здоровья президента и появилось после того, как Эрдоган не принял участие на саммите по климату в Глазго. В администрации президента Турции для опровержения слухов выпустили специальный видеоматериал.
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