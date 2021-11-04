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Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе

Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе

При этом даже при принятии этих мер результатов стоит ждать через пять-шесть недель, считает специалист 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T07:31+0400

2021-11-04T07:31+0400

2021-11-04T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Единственный способ спасти Грузию от еще большего ухудшения эпидситуации – сделать вакцинацию против коронавируса обязательной среди отдельных групп населения и как можно скорее ввести систему ковид-паспортов, сказал руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе в эфире "Палитра ньюс"."Других ресурсов остановить коронавирус у нас нет. Ресурс вакцинации исчерпан, ресурс убеждения, уговоров и даже информирования людей исчерпан, потому что у нас нулевая отдача. Единственный способ спасти страну – сделать вакцинацию обязательной в отдельных группах и как можно скорее задействовать систему ковид-паспорта. Это путь, по которому пошли многие страны", - сказал Чхаидзе.По его словам, специалисты давно обсуждают этот вопрос. При этом результатов стоит ждать через пять-шесть недель, лишь потом ситуация улучшится, отметил он.Кроме того, важно осуществлять строгий контроль за ношением масок как в помещении, так и на улице, подчеркнул Чхаидзе.О необходимости обязательной вакцинации в отдельных группах риска и ужесточении мер для невакцинированных граждан, в том числе введении ковид-паспортов, в среду вечером заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге.В Грузии за прошедшие сутки выявлено 6024 новых случая коронавируса, скончались 49 человек. На этом фоне 2 ноября вакцинировались лишь 3 868 человек.По последним официальным данным, с начала пандемии зафиксировано 732 965 случаев инфицирования COVID-19, жертвами вируса стали 10 185 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19