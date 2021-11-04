https://sputnik-georgia.ru/20211104/tsska---fenerbakhche-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-261770752.html

ЦСКА - "Фенербахче": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

ЦСКА - "Фенербахче": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами ЦСКА и "Фенербахче" 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T09:36+0400

2021-11-04T09:36+0400

2021-11-04T09:36+0400

спорт

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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В рамках VIII тура Евролиги московский ЦСКА на своем паркете примет стамбульский "Фенербахче". Удивительно, но факт – оба клуба на данный момент находятся вне топовой восьмерки.Начало и середину октября "армейцы" провели на одном дыхании, одержав шесть побед подряд. Но потом ЦСКА резко сдал и потерпел три поражения кряду. Правда, все были выездными. В Евролиге подопечные Итудиса уступили АСВЕЛ (68:70) и "Монако" (80:97), а в Единой Лиге ВТБ проиграли эстонскому "Калеву" (56:67). Любопытно, что перед началом матча на победу ЦСКА давали коэффициент 1,04 (!). А в итоге – 11 очков.Стоит отметить, что в матче против "Калева" на паркет вернулся Торнике Шенгелия, пропустивший почти три недели. Изначально речь шла о том, что грузин пропустит около двух месяцев, но травма оказалась не столь серьезной. За 25 минут, проведенных на площадке, Шенгелия набрал семь очков, что, естественно, не соответствует его уровню. Очевидно, что форварду нужно время на пристрелку.Что касается "Фенербахче", то турецкий клуб так же находится в поисках своей лучшей игры. Только в последнем туре национального чемпионата подопечные Обрадовича прервали серию из четырех поражений подряд. В Евролиге "Фенер" уступил двум испанским грандам – "Реалу" (69:70) и "Барселоне" (74:76), после чего последовал "щелчок по носу" от греческого "Олимпиакоса" (65:67).По мнению букмекеров, ЦСКА является ярко выраженным фаворитом предстоящего матча. Победа "армейцев" оценивается коэффициентом 1,47 (против 2,65 у "Фенера").Если рассматривать личные встречи команд, то безусловный перевес на стороне российского клуба, который выиграл три последних матча. Но если отталкиваться от нынешней формы, то могут возникнуть определенные вопросы.Пока непонятно в каком состоянии ЦСКА подойдет к предстоящей игре и сможет ли одержать уверенную победу. А вот "Фенер" все три последних матча в Евролиге проиграл с разницей в одно или два очка. То есть команда бьется и борется. Думаю, что и в Москве стамбульский клуб даст бой, и если проиграет, то с разницей в четыре-пять очков, не больше.Ставка: победа "Фенербахче" с форой (+5.5) за 1,8.

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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч