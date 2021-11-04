Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211104/tsska---fenerbakhche-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-261770752.html
ЦСКА - "Фенербахче": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
ЦСКА - "Фенербахче": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами ЦСКА и "Фенербахче" 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T09:36+0400
2021-11-04T09:36+0400
спорт
баскетбол
евролига
прогноз на баскетбольный матч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/03/261770106_0:66:2891:1692_1920x0_80_0_0_3f17b8c1c2acd2f847dac8b46b3af6c7.jpg
В рамках VIII тура Евролиги московский ЦСКА на своем паркете примет стамбульский "Фенербахче". Удивительно, но факт – оба клуба на данный момент находятся вне топовой восьмерки.Начало и середину октября "армейцы" провели на одном дыхании, одержав шесть побед подряд. Но потом ЦСКА резко сдал и потерпел три поражения кряду. Правда, все были выездными. В Евролиге подопечные Итудиса уступили АСВЕЛ (68:70) и "Монако" (80:97), а в Единой Лиге ВТБ проиграли эстонскому "Калеву" (56:67). Любопытно, что перед началом матча на победу ЦСКА давали коэффициент 1,04 (!). А в итоге – 11 очков.Стоит отметить, что в матче против "Калева" на паркет вернулся Торнике Шенгелия, пропустивший почти три недели. Изначально речь шла о том, что грузин пропустит около двух месяцев, но травма оказалась не столь серьезной. За 25 минут, проведенных на площадке, Шенгелия набрал семь очков, что, естественно, не соответствует его уровню. Очевидно, что форварду нужно время на пристрелку.Что касается "Фенербахче", то турецкий клуб так же находится в поисках своей лучшей игры. Только в последнем туре национального чемпионата подопечные Обрадовича прервали серию из четырех поражений подряд. В Евролиге "Фенер" уступил двум испанским грандам – "Реалу" (69:70) и "Барселоне" (74:76), после чего последовал "щелчок по носу" от греческого "Олимпиакоса" (65:67).По мнению букмекеров, ЦСКА является ярко выраженным фаворитом предстоящего матча. Победа "армейцев" оценивается коэффициентом 1,47 (против 2,65 у "Фенера").Если рассматривать личные встречи команд, то безусловный перевес на стороне российского клуба, который выиграл три последних матча. Но если отталкиваться от нынешней формы, то могут возникнуть определенные вопросы.Пока непонятно в каком состоянии ЦСКА подойдет к предстоящей игре и сможет ли одержать уверенную победу. А вот "Фенер" все три последних матча в Евролиге проиграл с разницей в одно или два очка. То есть команда бьется и борется. Думаю, что и в Москве стамбульский клуб даст бой, и если проиграет, то с разницей в четыре-пять очков, не больше.Ставка: победа "Фенербахче" с форой (+5.5) за 1,8.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/03/261770106_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1fa0358739535d5f35abe206146788c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч

ЦСКА - "Фенербахче": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

09:36 04.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - "Фенербахче"
Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - Фенербахче - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами ЦСКА и "Фенербахче"
В рамках VIII тура Евролиги московский ЦСКА на своем паркете примет стамбульский "Фенербахче". Удивительно, но факт – оба клуба на данный момент находятся вне топовой восьмерки.
Начало и середину октября "армейцы" провели на одном дыхании, одержав шесть побед подряд. Но потом ЦСКА резко сдал и потерпел три поражения кряду. Правда, все были выездными. В Евролиге подопечные Итудиса уступили АСВЕЛ (68:70) и "Монако" (80:97), а в Единой Лиге ВТБ проиграли эстонскому "Калеву" (56:67). Любопытно, что перед началом матча на победу ЦСКА давали коэффициент 1,04 (!). А в итоге – 11 очков.
Стоит отметить, что в матче против "Калева" на паркет вернулся Торнике Шенгелия, пропустивший почти три недели. Изначально речь шла о том, что грузин пропустит около двух месяцев, но травма оказалась не столь серьезной. За 25 минут, проведенных на площадке, Шенгелия набрал семь очков, что, естественно, не соответствует его уровню. Очевидно, что форварду нужно время на пристрелку.
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Фенербахче" - ЦСКА
Баскетбол. Евролига. Матч Фенербахче - ЦСКА - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
Баскетбол. Евролига. Матч "Фенербахче" - ЦСКА
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
/
Перейти в фотобанк
Что касается "Фенербахче", то турецкий клуб так же находится в поисках своей лучшей игры. Только в последнем туре национального чемпионата подопечные Обрадовича прервали серию из четырех поражений подряд. В Евролиге "Фенер" уступил двум испанским грандам – "Реалу" (69:70) и "Барселоне" (74:76), после чего последовал "щелчок по носу" от греческого "Олимпиакоса" (65:67).
По мнению букмекеров, ЦСКА является ярко выраженным фаворитом предстоящего матча. Победа "армейцев" оценивается коэффициентом 1,47 (против 2,65 у "Фенера").
Если рассматривать личные встречи команд, то безусловный перевес на стороне российского клуба, который выиграл три последних матча. Но если отталкиваться от нынешней формы, то могут возникнуть определенные вопросы.
Пока непонятно в каком состоянии ЦСКА подойдет к предстоящей игре и сможет ли одержать уверенную победу. А вот "Фенер" все три последних матча в Евролиге проиграл с разницей в одно или два очка. То есть команда бьется и борется. Думаю, что и в Москве стамбульский клуб даст бой, и если проиграет, то с разницей в четыре-пять очков, не больше.
Ставка: победа "Фенербахче" с форой (+5.5) за 1,8.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:07Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике - фото
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 206
10:22Саломе Зурабишвили назвала избрание новых членов Высшего совета юстиции "непонятным шагом"
10:09Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео
10:07В "Газпроме" заявили, что не заинтересованы в высоких ценах на газ в Европе
09:20Курс лари на четверг – 3,1576 GEL/$1
09:01В Грузии за девять месяцев 2021 года ДТП унесли жизни 305 человек
08:31В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых
08:01Авиакатастрофа под Иркутском: на борту самолета находились девять человек
07:47Археологи в Египте нашли гробницу казначея Рамзеса II
07:31Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе
07:01Грузия присоединилась к "Коалиции высоких амбиций"
00:20У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента
ВчераЕще один грузинский политик начал голодовку в знак солидарности с Саакашвили
ВчераПрезидент Грузии заявила, что настоящих победителей в результате выборов нет
ВчераПрезидент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса
Вчера"Нет и никогда" – президент Грузии о помиловании Саакашвили
ВчераСторонники Саакашвили объявили акции у Руставской тюрьмы ежедневными - видео
ВчераКак распределились депутатские кресла в сакребуло Тбилиси и Батуми
ВчераЛидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария объявила голодовку