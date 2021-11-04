Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211104/v-gruzii-za-devyat-mesyatsev-2021-goda-dtp-unesli-zhizni-305-chelovek-261769867.html
В Грузии за девять месяцев 2021 года ДТП унесли жизни 305 человек
В Грузии за девять месяцев 2021 года ДТП унесли жизни 305 человек
Самой распространенной причиной аварий в Грузии является нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T09:01+0400
2021-11-04T10:40+0400
новости
грузия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/15/250405443_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_a9b1b9025df96a3dbcf6fedf8a548cb0.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. В авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек, говорится в данных на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, всего за три квартала 2021 года в Грузии произошло 4 335 аварий. При этом 46% всех аварий приходится на Тбилиси.В 1 978 авариях в столице Грузии погибли 41 человек и пострадали 2 379.Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети и Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.В целом ситуация по регионам выглядит следующим образом:Причины и типы ДТП в ГрузииВ период с 1 января по 30 сентября 2021 года самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 2 105 таких аварий унесли жизни 78 человек, еще 3 006 – пострадали.На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В трех кварталах 2021 года было зафиксировано 648 подобных фактов, в которых погибли 44 и пострадали 656 человек.На третьем месте по типу аварий находится столкновение с ограничителями или преградами. Зафиксированные с 1 января по 30 сентября 208 таких ДТП унесли жизни 16 человек, еще 280 оказались в клиниках.Кроме того, в Грузии в трех кварталах зафиксировано 35 аварий с участием велосипедистов и 183 – с участием мотоциклистов. В них погибли шесть человек и 231 получил повреждения.Что касается причин аварий, то наибольшее число аварий в Грузии в 2021 году произошло из-за нарушения правил обгона, на втором месте – превышение скорости, а на третьем – нарушение правил перехода через пешеходный переход.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/15/250405443_507:624:2405:2048_1920x0_80_0_0_54970581ae1f72899fd5f1883a524046.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, дтп

В Грузии за девять месяцев 2021 года ДТП унесли жизни 305 человек

09:01 04.11.2021 (обновлено: 10:40 04.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliАвтоавария на набережной
Автоавария на набережной - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Самой распространенной причиной аварий в Грузии является нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу
ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. В авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек, говорится в данных на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, всего за три квартала 2021 года в Грузии произошло 4 335 аварий. При этом 46% всех аварий приходится на Тбилиси.
В 1 978 авариях в столице Грузии погибли 41 человек и пострадали 2 379.
Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети и Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
В целом ситуация по регионам выглядит следующим образом:
Регион Число аварий Число погибших Число пострадавших
Аджарская АР 359 26 374
Самегрело - Земо Сванети 241 26 359
Имерети, Рача - Лечхуми и Квемо Сванети 445 63 621
Шида Картли 277 25 492
Квемо Картли 339 33 392
Кахети 378 41 516
Самцхе-Джавахети 107 12 154
Мцхета-Мтианети 121 28 148
Гурия 90 10 147

Причины и типы ДТП в Грузии

В период с 1 января по 30 сентября 2021 года самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 2 105 таких аварий унесли жизни 78 человек, еще 3 006 – пострадали.
На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В трех кварталах 2021 года было зафиксировано 648 подобных фактов, в которых погибли 44 и пострадали 656 человек.
На третьем месте по типу аварий находится столкновение с ограничителями или преградами. Зафиксированные с 1 января по 30 сентября 208 таких ДТП унесли жизни 16 человек, еще 280 оказались в клиниках.
Кроме того, в Грузии в трех кварталах зафиксировано 35 аварий с участием велосипедистов и 183 – с участием мотоциклистов. В них погибли шесть человек и 231 получил повреждения.
Что касается причин аварий, то наибольшее число аварий в Грузии в 2021 году произошло из-за нарушения правил обгона, на втором месте – превышение скорости, а на третьем – нарушение правил перехода через пешеходный переход.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:07Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике - фото
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 206
10:22Саломе Зурабишвили назвала избрание новых членов Высшего совета юстиции "непонятным шагом"
10:09Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео
10:07В "Газпроме" заявили, что не заинтересованы в высоких ценах на газ в Европе
09:20Курс лари на четверг – 3,1576 GEL/$1
09:01В Грузии за девять месяцев 2021 года ДТП унесли жизни 305 человек
08:31В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых
08:01Авиакатастрофа под Иркутском: на борту самолета находились девять человек
07:47Археологи в Египте нашли гробницу казначея Рамзеса II
07:31Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе
07:01Грузия присоединилась к "Коалиции высоких амбиций"
00:20У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента
ВчераЕще один грузинский политик начал голодовку в знак солидарности с Саакашвили
ВчераПрезидент Грузии заявила, что настоящих победителей в результате выборов нет
ВчераПрезидент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса
Вчера"Нет и никогда" – президент Грузии о помиловании Саакашвили
ВчераСторонники Саакашвили объявили акции у Руставской тюрьмы ежедневными - видео
ВчераКак распределились депутатские кресла в сакребуло Тбилиси и Батуми
ВчераЛидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария объявила голодовку