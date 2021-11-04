https://sputnik-georgia.ru/20211104/v-gruzii-za-devyat-mesyatsev-2021-goda-dtp-unesli-zhizni-305-chelovek-261769867.html

В Грузии за девять месяцев 2021 года ДТП унесли жизни 305 человек

В Грузии за девять месяцев 2021 года ДТП унесли жизни 305 человек

Самой распространенной причиной аварий в Грузии является нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T09:01+0400

2021-11-04T09:01+0400

2021-11-04T10:40+0400

новости

грузия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/15/250405443_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_a9b1b9025df96a3dbcf6fedf8a548cb0.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. В авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек, говорится в данных на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, всего за три квартала 2021 года в Грузии произошло 4 335 аварий. При этом 46% всех аварий приходится на Тбилиси.В 1 978 авариях в столице Грузии погибли 41 человек и пострадали 2 379.Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети и Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.В целом ситуация по регионам выглядит следующим образом:Причины и типы ДТП в ГрузииВ период с 1 января по 30 сентября 2021 года самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 2 105 таких аварий унесли жизни 78 человек, еще 3 006 – пострадали.На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В трех кварталах 2021 года было зафиксировано 648 подобных фактов, в которых погибли 44 и пострадали 656 человек.На третьем месте по типу аварий находится столкновение с ограничителями или преградами. Зафиксированные с 1 января по 30 сентября 208 таких ДТП унесли жизни 16 человек, еще 280 оказались в клиниках.Кроме того, в Грузии в трех кварталах зафиксировано 35 аварий с участием велосипедистов и 183 – с участием мотоциклистов. В них погибли шесть человек и 231 получил повреждения.Что касается причин аварий, то наибольшее число аварий в Грузии в 2021 году произошло из-за нарушения правил обгона, на втором месте – превышение скорости, а на третьем – нарушение правил перехода через пешеходный переход.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, дтп